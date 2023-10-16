Проект Extreme Stellar-Signals III: анализ солнечных данных с помощью нескольких инструментов

Метод лучевых скоростей (RV) успешно обнаружил экзопланеты путем измерения движения родительской звезды. Однако звездная активность может усложнить этот метод, вызывая изменения в звездном спектре, которые имитируют или маскируют сигналы планет. Чтобы лучше понять и смоделировать звездную активность, исследователям нужен набор данных, в котором известны все сигналы и их происхождение. Солнце с его хорошо известными планетами и наблюдаемой природой представляет собой идеальную лабораторию для этого эксперимента.

Разработка новых спектрографов RV для поиска планет, таких как HARPS, HARPS-N, EXPRES и NEID, позволила собирать данные RV с Солнца. Эти инструменты имеют специально разработанные каналы солнечного телескопа, позволяющие им проводить измерения в дневное время, когда в противном случае они бы не использовались. Эти данные дают ценную информацию о том, как отличить планетарные сигналы от звездной активности.

В недавнем препринте arXiv группа исследователей проанализировала солнечные данные, полученные от этих четырех инструментов. Они сравнили измерения, чтобы определить, совпадают ли они. Авторы обнаружили, что четыре набора данных в целом хорошо согласуются друг с другом, что указывает на то, что обнаруженные сигналы, скорее всего, имели астрофизическое происхождение, а не инструментальное. Однако они наблюдали увеличение разброса между инструментами изо дня в день, что позволяет предположить наличие некоторых инструментальных эффектов на более длительных базовых уровнях.

Авторы объяснили этот дополнительный шум различиями в конвейерах, используемых каждым инструментом для вычисления RV по необработанному спектру, а также различиями в диапазонах используемых длин волн. Они рекомендовали разработать общий трубопровод для смягчения этих последствий. Кроме того, потенциальным источником расхождений в расчетных значениях СВ считались различия в местном времени в местах наблюдений.

Понимание и точное моделирование звездной активности имеет решающее значение для улучшения обнаружения экзопланет с помощью метода RV. Анализ солнечных данных с нескольких инструментов дает ценную информацию о проблемах и потенциальных решениях отделения планетарных сигналов от звездной активности. Это исследование прокладывает путь к будущим достижениям в исследованиях экзопланет и разработке более надежных методов обнаружения планет.

Определения:

Метод лучевой скорости (RV): метод обнаружения экзопланет путем измерения движения родительской звезды, вызванного гравитационным влиянием ее планет.

Доплеровский сдвиг: изменение частоты или длины волны в результате относительного движения между источником и наблюдателем.

Астрофизический: Относящийся к явлениям или процессам в астрономии или астрофизике.

Конвейер: Последовательность этапов обработки и анализа данных, применяемых к астрономическим наблюдениям для извлечения полезной информации.

Спектр: Распределение длин волн или частот электромагнитного излучения, излучаемого или поглощаемого небесным объектом.

источники:

– Лили Чжао и др. (препринт на arXiv)

– Изображение: Рисунок 6 в документе (arXiv:2107.07222).