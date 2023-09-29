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Наука

Индийская ISRO планирует миссию на Венеру

ByГабриэль Бота

сентябрь 29, 2023
Индийская ISRO планирует миссию на Венеру

Космическое агентство Индии, Индийская организация космических исследований (ISRO), объявило о своих планах отправить миссию на Венеру, самую яркую планету Солнечной системы. Ожидается, что миссия, неофициально известная как Шукраян, будет запущена в ближайшие годы.

Руководитель ISRO С. Соманат подтвердил, что миссия на Венеру настроена и необходимая полезная нагрузка уже разработана. Венеру, которую часто называют близнецом Земли из-за ее схожего размера и плотности, представляет собой интересную планету для исследования, а изучение ее поверхности и атмосферы могло бы ответить на вопросы в области космической науки.

Миссия Shukrayaan 1 направлена ​​на анализ геологического состава Венеры и исследование связи между солнечной радиацией и поверхностными частицами. Кроме того, изучение Венеры даст представление о прошлом планеты и потенциально прольет свет на историю Земли миллиарды лет назад.

Усилия Индии по исследованию Венеры подчеркивают растущую важность страны в освоении космоса. В прошлом ISRO успешно запустила миссию «Мангальян» на Марс, которая предоставила ценные научные данные и изображения.

Миссия к Венере присоединится к списку предыдущих миссий на Венеру, включая Venus Express Европейского космического агентства, который находился на орбите с 2006 по 2016 год, и японский аппарат Akatsuki Venus Climate Orbiter, который находился на орбите с 2016 года.

В целом, будущая миссия Индии на Венеру представляет собой прекрасную возможность еще больше расширить наше понимание Солнечной системы и внести вклад в достижения космической науки.

источники:
– [Источник 1]
– [Источник 2]

By Габриэль Бота

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