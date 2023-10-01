Шукраян-1: Миссия Индии на Венеру, чтобы раскрыть ее тайны

Индийское космическое агентство ISRO готовится к своей следующей миссии «Шукраян-1», цель которой — раскрыть тайны Венеры и изучить ее потенциальную обитаемость. Миссия, неофициально известная как Шукраян-1, находится на ранних стадиях разработки: завершается разработка проекта и разрабатываются инструменты.

Венера, которую часто называют близнецом Земли из-за ее одинакового размера и плотности, является увлекательной и загадочной планетой. Хотя ее поверхность чрезвычайно негостеприимна, температура достигает 460 градусов по Цельсию (862 градуса по Фаренгейту), но у Венеры есть потенциал, чтобы рассказать нам больше о формировании и эволюции нашей солнечной системы.

Основной целью миссии Шукраян-1 является изучение атмосферы Венеры, которая является плотной и состоит преимущественно из углекислого газа. Миссия будет использовать набор инструментов для измерения состава, динамики и химического состава атмосферы, а также для поиска признаков водяного пара. Это исследование предоставит ценную информацию о прошлом, настоящем и потенциальном будущем планеты.

Председатель ISRO С. Соманат описывает Венеру как «интересную планету» и считает, что миссия Шукраян-1 может помочь нам понять связь между солнечной радиацией и поверхностными частицами на Венере. Изучая Венеру, ученые надеются ответить на важные вопросы космической науки и лучше понять нашу Солнечную систему.

Шукраян-1 является свидетельством растущих возможностей Индии в освоении космоса и внесет вклад в научные достижения страны. В случае успеха эта миссия расширит наши знания о Венере и внесет вклад в наше понимание Вселенной.

Источники: India Today, NDTV.