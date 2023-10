Сложная связь между дубами и окружающей средой

By

Недавнее исследование пролило свет на сложную связь между дубами и окружающей средой. По мере повышения глобальной температуры дубы и другие растения выделяют больше изопрена — соединения, которое может способствовать загрязнению воздуха. Однако изопрен также благотворно влияет на качество воздуха и повышает устойчивость растений. Хотя некоторые эксперты предлагают сократить количество дубов, исследователи утверждают, что было бы более эффективно бороться с загрязнением оксидами азота.

Исследование, проведенное группой ученых под руководством Тома Шарки из Университета штата Мичиган, было опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследование показало, что по мере того, как планета продолжает нагреваться, такие растения, как дубы и тополя, будут выделять большее количество изопрена, ухудшая качество воздуха, способствуя образованию твердых частиц и низкому уровню озона в атмосфере.

Изопрен, соединение, вырабатываемое растениями в ходе фотосинтеза, является вторым по величине выбросом углеводорода на Земле после выбросов метана, образующихся в результате деятельности человека. Несмотря на свою значимость, изопрен остается относительно неизвестным широкой публике. Изопрен реагирует с соединениями оксидов азота, содержащимися в загрязнении воздуха, что приводит к образованию озона, аэрозолей и других вредных побочных продуктов как для людей, так и для растений. Это взаимодействие особенно актуально в районах, где загрязненный воздух городов смешивается с лесами, создавая токсичную смесь.

Чтобы лучше понять биомолекулярные процессы, участвующие в производстве изопрена, Шарки и его команда исследуют, как растения производят изопрен в различных условиях окружающей среды, включая изменение климата. До этого исследования исследователи знали, что растения производят изопрен во время фотосинтеза и что изменение условий окружающей среды влияет на скорость производства. Тем не менее, команда стремилась определить конкретную точку пути биосинтеза изопрена, которая регулируется при высоких уровнях углекислого газа.

Исследователи обнаружили, что, несмотря на более высокий уровень углекислого газа, подавляющего выработку изопрена, повышенные температуры оказывают более существенное влияние, приводя к существенному увеличению выбросов изопрена растениями. Эти результаты имеют важное значение для прогнозирования будущих выбросов изопрена и подготовки к их последствиям. В то же время предполагается, что посадка меньшего количества дубов может помочь уменьшить выбросы изопрена, и усилия следует сосредоточить на контроле загрязнения оксидами азота.

В целом, это исследование подчеркивает сложность взаимоотношений между дубами и окружающей средой, подчеркивая необходимость сбалансированного подхода к решению проблем, связанных с выбросами изопрена.

