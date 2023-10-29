Преимущества и проблемы зимних тренировок

Зима — это время года, которое часто отбивает у людей желание заниматься спортом. Холодная температура и недостаток дневного света заставляют остаться дома и уютно укрыться теплым одеялом. Однако есть веские причины продолжать тренировки зимой, даже если ваша цель заключается не только в эстетике или производительности.

Одним из важных соображений является сезонное аффективное расстройство (САР), которое чаще поражает женщин, чем мужчин. САР может оказать существенное влияние как на настроение, так и на общее состояние здоровья. Хотя точные причины этого расстройства остаются неясными, исследования показали, что регулярные физические упражнения могут помочь облегчить его симптомы. Фактически, люди, которые занимаются физической активностью несколько часов в неделю, менее склонны к развитию депрессии, даже с учетом генетических факторов риска.

А как насчет преимуществ тренировок в холодную погоду? Ранее считалось, что на холоде организм сжигает больше калорий, чтобы сохранить тепло. Этот процесс известен как термогенез. Кроме того, считалось, что занятия спортом на холоде превращают белый жир в бурый, который помогает регулировать температуру тела, действуя как топливо. Однако недавние исследования показывают, что эффекты термогенеза и активации бурого жира могут быть менее значительными, чем считалось ранее. Большинство исследований этих процессов включало длительное воздействие низких температур, и простая пробежка могла не привести к существенному сжиганию калорий. Кроме того, тренировки на холоде могут влиять на гормоны, регулирующие аппетит, что потенциально может привести к увеличению потребления пищи после тренировки.

Несмотря на эти проблемы, многочисленные преимущества физических упражнений позволяют преодолевать препятствия, связанные с зимой. Чтобы максимизировать свои шансы оставаться активными, рассмотрите возможность включения тренировок в свой распорядок дня. Используйте время в пути для физической активности или обязательно отправляйтесь на пробежку или тренировку сразу после возвращения домой. Наличие напарника по упражнениям также может помочь установить ответственность.

Если соображения безопасности, особенно связанные с бегом в темноте, удерживают вас от активного отдыха, есть альтернативные варианты. Регулярная ходьба, стремящаяся делать не менее 4,000 шагов в день, может значительно снизить риск смертности от всех причин. Кроме того, высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) предлагают эффективный по времени способ улучшить настроение, уменьшить жир и улучшить уровень физической подготовки. Метод Тиммонса, включающий короткие периоды интенсивных упражнений с последующими короткими периодами восстановления, представляет собой удобный для начинающих вариант HIIT, который можно найти в Интернете.

Наконец, важно учитывать влияние настроения на занятия спортом зимой. Адекватный уровень витамина D связан с улучшением настроения, но получение достаточного количества витамина D только за счет солнечного света зимой может оказаться затруднительным. Рассмотрите возможность использования спрея или добавки, чтобы обеспечить удовлетворение своих потребностей в витамине D.

В целом, хотя зима может представлять уникальные проблемы для поддержания режима тренировок, потенциальная польза как для физического, так и для психического здоровья делает это время года достойным внимания любителей фитнеса. Не позволяйте холоду помешать вам оставаться активными и пожинать плоды.

FAQ

1. Могут ли физические упражнения помочь при сезонном аффективном расстройстве (САР)?

Было доказано, что физические упражнения облегчают симптомы сезонного аффективного расстройства, такого как депрессия. Регулярная физическая активность может положительно повлиять на настроение и общее самочувствие даже в темные зимние месяцы.

2. Сжигает ли наш организм больше калорий на холоде?

Раньше считалось, что организм сжигает больше калорий на холоде, чтобы сохранить тепло, но недавние исследования показывают, что эффект сжигания калорий, вызванного холодом, может быть не таким значительным, как считалось ранее. Быстрая пробежка или обычная тренировка могут не привести к существенному увеличению расхода калорий.

3. Как сохранить мотивацию заниматься спортом зимой?

Включение тренировок в свой распорядок дня, использование времени в пути для физической активности и поиск партнера для занятий спортом — все это поможет сохранить мотивацию зимой. Также важно учитывать вопросы безопасности, такие как бег в хорошо освещенных местах и ​​ношение яркой или светоотражающей одежды.

4. Какие есть альтернативные варианты тренировок зимой?

Если тренировки на свежем воздухе не приносят вам удовольствия, можно заняться такими видами деятельности, как обычная ходьба и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Прогулка минимум 4,000 шагов в день может значительно снизить риск смертности от всех причин, а HIIT обеспечивает эффективный по времени вариант улучшения настроения и уровня физической подготовки.

5. Важен ли витамин D для зимних тренировок?

Адекватный уровень витамина D связан с улучшением настроения. Однако получение достаточного количества исключительно за счет солнечного света зимой может оказаться сложной задачей. Рассмотрите возможность использования спрея или добавки, чтобы обеспечить достаточное потребление витамина D. Всегда консультируйтесь с медицинским работником для получения индивидуального совета.