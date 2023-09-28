Императорские пингвины могут быть более адаптируемыми к изменению климата, чем считалось ранее

Группа ученых-экологов из Франции, Тасмании, Канады, США и Австралии провела исследование, предполагающее, что императорские пингвины могут быть более приспособлены к меняющемуся климату, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что императорские пингвины способны жить в самых разных средах обитания, основываясь на спутниковых изображениях высокого разрешения.

Предыдущие исследования показали, что с изменением климата уровень морского льда снижается, что представляет значительный риск для императорских пингвинов из-за их привычек размножения. Эти пингвины откладывают яйца на шельфовых ледниках, которые защищают их от хищников. Однако по мере снижения уровня шельфового ледника есть опасения, что пингвины потеряют свои безопасные места размножения. Международный союз охраны природы (МСОП) предупредил, что к концу века популяция императорских пингвинов может сократиться на 80%.

Недавнее исследование позволило провести переоценку среды обитания императорских пингвинов, проанализировав спутниковые снимки Антарктиды и ее окрестностей. Исследователи обнаружили, что императорские пингвины способны размножаться в самых разных средах обитания, а не только на морском льду. Они также наблюдали географическое разделение колоний пингвинов на основе характеристик среды обитания, что указывает на их адаптивность. Однако из изображений остается неясным, является ли такое поведение новым или пингвины всегда адаптировались к различным местам размножения.

Хотя исследование показывает, что в краткосрочной перспективе императорские пингвины, возможно, не находятся под такой угрозой исчезновения, как считалось ранее, долгосрочные перспективы остаются неопределенными. Другие факторы, такие как потепление воды, уменьшение количества добычи и воздействие антропогенных загрязнений, таких как микропластик, все еще могут представлять серьезную угрозу их выживанию.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние изменения климата и других факторов окружающей среды на императорских пингвинов. Тем не менее, это исследование дает надежду на то, что эти знаковые существа могут обладать некоторой устойчивостью к адаптации к новым условиям перед лицом изменения климата.

источник:

Сара Лабрус и др., Где жить? Припайный морской лед формирует среду обитания императорских пингвинов вокруг Антарктиды, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg8340.