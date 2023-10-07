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Наука

Тайны молний на Венере раскрыты солнечным зондом НАСА «Паркер»

ByВики Ставропулу

Октябрь 7, 2023
Тайны молний на Венере раскрыты солнечным зондом НАСА «Паркер»

Солнечный зонд НАСА «Паркер», выполняющий свою миссию по изучению тайн Вселенной, позволил по-новому взглянуть на феномен молний на Венере. Космический корабль, который в основном вращается вокруг Солнца, также регулярно пролетает мимо Венеры, что позволяет ему собирать важные данные о планете.

Недавние результаты солнечного зонда Паркер бросают вызов традиционному пониманию венерианских молний. Сейчас предполагается, что вспышки света, наблюдаемые на Венере, могут быть не молниями, а метеорами, сгорающими в атмосфере планеты. Это открытие произошло после того, как исследование 2021 года не смогло обнаружить радиоволны, обычно связанные с молниями на Венере.

Споры вокруг венерианских молний продолжаются уже почти четыре десятилетия, и эти новые данные могут, наконец, внести ясность в научный вопрос. Хотя на Венере все еще могут наблюдаться молнии, они, похоже, менее распространены, чем считалось ранее.

Солнечный зонд «Паркер» — это высокопроизводительный космический корабль, который продолжает делать новаторские открытия. Его миссия опирается на гравитацию Венеры, которая направляет космический корабль ближе к Солнцу. Используя гравитационную силу Венеры, солнечный зонд Паркер способен уменьшить свою орбитальную энергию и достичь большей близости к Солнцу, что позволяет изучать солнечный ветер и другие свойства околосолнечной среды.

Ожидается, что по мере анализа данных, собранных во время этой исторической миссии, ученые смогут лучше понять Венеру и ее грозы. Дальнейшие исследования помогут разгадать тайны этой увлекательной планеты и ее небесных явлений.

источники:
– Солнечный зонд НАСА «Паркер»: https://www.nasa.gov/content/goddard/parker-solar-probe-mission
– Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса: https://www.jhuapl.edu/
– Space.com: https://www.space.com/
– Письма журнала геофизических исследований: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19448007

By Вики Ставропулу

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