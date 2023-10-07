Тайны молний на Венере раскрыты солнечным зондом НАСА «Паркер»

Солнечный зонд НАСА «Паркер», выполняющий свою миссию по изучению тайн Вселенной, позволил по-новому взглянуть на феномен молний на Венере. Космический корабль, который в основном вращается вокруг Солнца, также регулярно пролетает мимо Венеры, что позволяет ему собирать важные данные о планете.

Недавние результаты солнечного зонда Паркер бросают вызов традиционному пониманию венерианских молний. Сейчас предполагается, что вспышки света, наблюдаемые на Венере, могут быть не молниями, а метеорами, сгорающими в атмосфере планеты. Это открытие произошло после того, как исследование 2021 года не смогло обнаружить радиоволны, обычно связанные с молниями на Венере.

Споры вокруг венерианских молний продолжаются уже почти четыре десятилетия, и эти новые данные могут, наконец, внести ясность в научный вопрос. Хотя на Венере все еще могут наблюдаться молнии, они, похоже, менее распространены, чем считалось ранее.

Солнечный зонд «Паркер» — это высокопроизводительный космический корабль, который продолжает делать новаторские открытия. Его миссия опирается на гравитацию Венеры, которая направляет космический корабль ближе к Солнцу. Используя гравитационную силу Венеры, солнечный зонд Паркер способен уменьшить свою орбитальную энергию и достичь большей близости к Солнцу, что позволяет изучать солнечный ветер и другие свойства околосолнечной среды.

Ожидается, что по мере анализа данных, собранных во время этой исторической миссии, ученые смогут лучше понять Венеру и ее грозы. Дальнейшие исследования помогут разгадать тайны этой увлекательной планеты и ее небесных явлений.

источники:

– Солнечный зонд НАСА «Паркер»: https://www.nasa.gov/content/goddard/parker-solar-probe-mission

– Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса: https://www.jhuapl.edu/

– Space.com: https://www.space.com/

– Письма журнала геофизических исследований: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19448007