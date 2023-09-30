Понимание радиоизлучения Эпсилона Эридана

Одна из ближайших солнцеподобных звезд, эпсилон Эридана (eps Eri), была в центре пристального наблюдения из-за ее близости, активности и сходства с нашим Солнцем. Предыдущие исследования с использованием различных частей электромагнитного спектра выявили различные явления, связанные с eps Eri, такие как магнитные циклы, диски обломков, вспышки и сильное магнитное поле. В недавнем исследовании исследователи использовали радионаблюдения для дальнейшего изучения звезды.

Авторы исследования использовали Карла Янски Very Large Array (VLA), набор радиоантенн с высоким пространственным разрешением, для наблюдения eps Eri на частотах 10 ГГц и 33 ГГц. Они обнаружили всплеск излучения в радиодиапазоне, указывающий на изменчивость активности звезды. Исследователи обнаружили, что eps Eri продемонстрировал увеличение плотности потока во время 20-минутного всплеска.

Чтобы определить механизм излучения, ответственный за сигнал, авторы рассмотрели такие факторы, как поляризация, яркостная температура и спектральный индекс. Они обнаружили, что излучение не имеет значительной поляризации, что указывает на некогерентное излучение. Рассчитанная яркостная температура оказалась необычно высокой, что указывает на нетепловое излучение. К сожалению, спектральный индекс определить не удалось из-за слабого сигнала.

Основываясь на этих результатах, исследователи сузили возможные механизмы излучения до гиросинхротронного или синхротронного излучения электронов, ускоренных магнитным полем. Они предположили, что за излучение могут быть ответственны толчки в звездном ветре eps Eri, подобные тем, которые вызываются вспышками на Солнце. Авторы разработали модель, которая успешно соответствовала наблюдаемой кривой блеска вспышки, подтверждая гипотезу о нетепловом излучении от ударных волн.

Хотя точный механизм эмиссии определить не удалось, это исследование подчеркивает важность продолжения наблюдений за eps Eri и подобными звездами. Будущие достижения в области телескопов, такие как VLA следующего поколения, позволят лучше охарактеризовать излучение этих звезд. Понимание сложности радиоизлучения eps Eri будет способствовать нашим знаниям о разнообразных явлениях, происходящих в звездах, подобных Солнцу.

Источник: Родригес, LF и др. (2021). Понимание радиоизлучения эпсилона Эридана. Представлено Астрономия и астрофизика.