Древняя человеческая ДНК, обнаруженная у неандертальцев, насчитывает более 250,000 XNUMX лет

Новаторское исследование показало, что скрещивание человека и неандертальца произошло гораздо раньше, чем считалось ранее. Преобладающее мнение заключалось в том, что скрещивание между предками Homo sapiens и неандертальцами началось после массового исхода из Африки примерно 75,000 250,000 лет назад. Однако новое исследование, проведенное генетиками из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета, предполагает, что ранняя человеческая ДНК попала в неандертальцев около XNUMX XNUMX лет назад, задолго до ожидаемых миграций.

Исследование показало, что к тому времени, когда люди мигрировали в Евразию из Африки, неандертальцы уже несли в своих геномах участки человеческой ДНК. Эти встречи между неандертальцами и ранними людьми, вероятно, произошли более 250,000 XNUMX лет назад, поскольку нет никаких упоминаний о том, что неандертальцы когда-либо жили в Африке к югу от Сахары. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, предоставляет доказательства скрещивания древних современных людей и неандертальцев.

До этого исследования предполагалось, что ДНК неандертальцев оставалась нетронутой до самой последней миграции человека в Евразию. Однако исследование показало, что примерно шесть процентов ДНК неандертальцев были унаследованы от ранних современных людей около 250,000 250,000 лет назад. Этот генетический материал произошел от людей, покинувших Африку между 270,000 XNUMX и XNUMX XNUMX лет назад.

Результаты показывают, что группа ранних людей, генетически связанных со всеми ныне живущими людьми, скрещивалась с неандертальцами. Хотя неясно, сколько из этих людей мигрировали в Евразию, они оставили четкий генетический след своим двоюродным братьям-неандертальцам. Несмотря на их скрещивание, эти ранние предки человека не выжили, поскольку ни в Европе, ни в Азии не было обнаружено никаких человеческих скелетных останков, существовавших четверть миллиона лет назад.

Исследование включало анализ полностью секвенированных геномов современных коренных жителей, живущих в Африке к югу от Сахары. Он основан на предыдущих исследованиях, проведенных в рамках проекта «1,000 геномов», целью которого была каталогизация генетического разнообразия во всем мире. Исследовательская группа собрала данные у 180 человек из 12 различных популяций Африки к югу от Сахары, чтобы изучить распространенность ДНК, подобной неандертальцам, в этом регионе.

Исследователи рассмотрели различные сценарии, чтобы объяснить наличие ДНК неандертальцев у африканцев к югу от Сахары. В конечном итоге они нашли доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что этот генетический материал возник у ранних современных людей, а затем был передан неандертальцам. Анализ образца неандертальца, жившего 120,000 XNUMX лет назад, выявил совпадение генетического материала с таковым у африканцев к югу от Сахары. Этот материал был получен из участков генома, которые, как известно, были унаследованы от Homo sapiens, и продемонстрировал, что человеческая ДНК была передана неандертальцам задолго до ожидаемых миграций.

В исследовании подчеркивается важность включения различных популяций в генетические и геномные исследования. Это проливает свет на нашу сложную историю скрещивания с неандертальцами и подчеркивает необходимость дальнейшего изучения наших древних предков.

источники:

– Медицинский факультет Перельмана Пенсильванского университета.

– Журнал современной биологии