Проливаем свет на радикальное производство строительных блоков ДНК

Исследователи из Стокгольмского университета, CNRS-Университета Тулузы, Национальной ускорительной лаборатории SLAC, Национальной лаборатории Лоуренса Беркли и других учреждений добились значительного прогресса в понимании того, как формируются строительные блоки ДНК. Команда использовала рентгеновский лазер Linac Coherent Light Source (LCLS) SLAC, чтобы исследовать тайны рибонуклеотидредуктаз (RNR) — уникального набора ферментов, которые производят строительные блоки ДНК. Результаты, опубликованные в журнале Science, проливают свет на радикальный фермент и его потенциальное применение в медицине и терапии рака и инфекционных заболеваний.

RNR десятилетиями озадачивали ученых из-за их способности генерировать свободные радикалы — молекулы, которые могут повреждать клетки, но также имеют решающее значение для различных биохимических процессов. Ключ к разгадке тайны заключается в понимании их активного радикального состояния. Исследователи использовали передовой метод, называемый серийной фемтосекундной кристаллографией, а также дифракцию перед разрушением, чтобы визуализировать белки в их активном радикальном состоянии. Этот новаторский подход позволил им получить изображения белков и получить представление об их поведении, когда они функциональны.

Это открытие имеет как основополагающее значение для биологии, так и терапевтический потенциал. RNR жизненно важен для деления клеток, что делает его привлекательной мишенью для разработки методов лечения, особенно для таких заболеваний, как рак. Исследователи планируют расширить свои исследования на другие формы RNR, чтобы лучше понять образование радикалов в различных типах ферментов. Наблюдение за различными белками в их активных формах потенциально может произвести революцию в методах лечения заболеваний.

Это достижение является результатом кропотливой работы, подходящих модельных систем и обширной подготовки образцов, проводившейся в течение нескольких десятилетий. Каждый эксперимент и статья приближают исследователей к их цели — всестороннему пониманию семейства белков. Недавние открытия представляют собой важный шаг вперед в понимании радикального производства строительных блоков ДНК.

Источник: Национальная ускорительная лаборатория SLAC.