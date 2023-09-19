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Наука

Сдвиги тектонических плит влияют на биоразнообразие на Земле

ByГабриэль Бота

сентябрь 19, 2023
Сдвиги тектонических плит влияют на биоразнообразие на Земле

Недавнее исследование обнаружило связь между движением тектонических плит Земли и разнообразием морских видов. Исследование показывает, что процессы, изменяющие литосферу, в том числе движения тектонических плит, влияют на уровень океана, тем самым влияя на наличие мелководной морской среды, где процветает жизнь.

Тектонические плиты — это большие участки верхней мантии и земной коры, покрывающие весь земной шар. Они находятся в постоянном движении, вызывая вулканизм Земли, образование гор и создание океанских впадин. Исследование, проведенное геологом Слахом Булилой из Университета Сорбонны, исследует вопрос о том, почему существуют циклы разнообразия и биоразнообразия.

Исследователи проанализировали наборы геологических и морских данных, а также данные о морском биоразнообразии, чтобы изучить согласованность циклов морского биоразнообразия с процессами тектонических плит. Сравнивая более 18,000 32,000 образцов морских пород и почти 36 XNUMX родов из Палеобиологической базы данных, они обнаружили XNUMX-миллионные циклы морского биоразнообразия, которые коррелируют с изменениями в производстве и субдукции морского дна.

Когда тектонические плиты расходятся, образуется тонкая океаническая кора, а когда одна плита подталкивается под другую в процессе, называемом субдукцией, уровень моря снижается. Колебания уровня моря изменяют доступную среду обитания морских видов, что приводит к изменениям в биоразнообразии. Высокий уровень моря приводит к затоплению суши и углублению мелководных морских территорий, что способствует распространению морских организмов. И наоборот, низкий уровень моря сокращает пространство, доступное для морской жизни.

Хотя идея связи между сдвигами тектонических плит и биоразнообразием не нова, это исследование обеспечивает дальнейшее подтверждение за счет использования более крупного набора данных. Результаты подтверждают гипотезу о том, что изменения в окружающей среде связаны с эволюцией и вымиранием. Однако исследование не дает однозначного ответа, почему возникают эти циклы, оставляя этот вопрос без ответа.

Кроме того, среди исследователей до сих пор ведутся споры о циклической природе тектоники плит, причем некоторые утверждают, что она носит нерегулярный, а не периодический характер. Тем не менее, это исследование вносит свой вклад в растущее количество данных, подчеркивающих взаимодействие между изменениями в окружающей среде, эволюцией и вымиранием.

Таким образом, исследование демонстрирует, как сдвиги тектонических плит влияют на биоразнообразие, влияя на уровень океана и доступность среды обитания для морских видов. Понимание этих связей дает ценную информацию об истории Земли, связанной с разнообразием и вымиранием видов.

Источник: Берто, Д. (2023), Сдвиги тектонических плит меняют биоразнообразие, Eos, 104.

By Габриэль Бота

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