Сдвиги тектонических плит влияют на биоразнообразие на Земле

Недавнее исследование обнаружило связь между движением тектонических плит Земли и разнообразием морских видов. Исследование показывает, что процессы, изменяющие литосферу, в том числе движения тектонических плит, влияют на уровень океана, тем самым влияя на наличие мелководной морской среды, где процветает жизнь.

Тектонические плиты — это большие участки верхней мантии и земной коры, покрывающие весь земной шар. Они находятся в постоянном движении, вызывая вулканизм Земли, образование гор и создание океанских впадин. Исследование, проведенное геологом Слахом Булилой из Университета Сорбонны, исследует вопрос о том, почему существуют циклы разнообразия и биоразнообразия.

Исследователи проанализировали наборы геологических и морских данных, а также данные о морском биоразнообразии, чтобы изучить согласованность циклов морского биоразнообразия с процессами тектонических плит. Сравнивая более 18,000 32,000 образцов морских пород и почти 36 XNUMX родов из Палеобиологической базы данных, они обнаружили XNUMX-миллионные циклы морского биоразнообразия, которые коррелируют с изменениями в производстве и субдукции морского дна.

Когда тектонические плиты расходятся, образуется тонкая океаническая кора, а когда одна плита подталкивается под другую в процессе, называемом субдукцией, уровень моря снижается. Колебания уровня моря изменяют доступную среду обитания морских видов, что приводит к изменениям в биоразнообразии. Высокий уровень моря приводит к затоплению суши и углублению мелководных морских территорий, что способствует распространению морских организмов. И наоборот, низкий уровень моря сокращает пространство, доступное для морской жизни.

Хотя идея связи между сдвигами тектонических плит и биоразнообразием не нова, это исследование обеспечивает дальнейшее подтверждение за счет использования более крупного набора данных. Результаты подтверждают гипотезу о том, что изменения в окружающей среде связаны с эволюцией и вымиранием. Однако исследование не дает однозначного ответа, почему возникают эти циклы, оставляя этот вопрос без ответа.

Кроме того, среди исследователей до сих пор ведутся споры о циклической природе тектоники плит, причем некоторые утверждают, что она носит нерегулярный, а не периодический характер. Тем не менее, это исследование вносит свой вклад в растущее количество данных, подчеркивающих взаимодействие между изменениями в окружающей среде, эволюцией и вымиранием.

Таким образом, исследование демонстрирует, как сдвиги тектонических плит влияют на биоразнообразие, влияя на уровень океана и доступность среды обитания для морских видов. Понимание этих связей дает ценную информацию об истории Земли, связанной с разнообразием и вымиранием видов.

Источник: Берто, Д. (2023), Сдвиги тектонических плит меняют биоразнообразие, Eos, 104.