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Галактика-оболочка NGC 3923: обнаружена галактическая луковица

ByГабриэль Бота

сентябрь 29, 2023
Галактика-оболочка NGC 3923: обнаружена галактическая луковица

Камера темной энергии Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (DECam) сделала потрясающее изображение оболочечной галактики NGC 3923. Расположенная примерно в 70 миллионах световых лет от Земли, NGC 3923 состоит из слоистых колец внутри галактических гало, что и дает ей право на существование. Классификация галактик-оболочек. Галактики-оболочки составляют около 10% всех эллиптических галактик, а двумя другими основными типами являются спиральные и неправильные галактики.

Считается, что структура NGC 3923 образовалась в результате галактического слияния, в ходе которого большая галактика поглотила и отделила звезды от меньшей галактики. Затем эти звезды слились с гало большей галактики, в результате чего образовались концентрические оболочки. Хотя на изображении DECam видно лишь несколько ракушек, согласно предыдущим исследованиям, по оценкам, у NGC 3923 может быть более двадцати раковин, а возможно, даже до 42.

Обнаружено, что NGC 3923 примерно на 50% больше нашей галактики Млечный Путь, а ее оболочки являются самыми большими среди всех известных галактик-оболочек. Помимо оболочек, на изображении также видна большая гравитационная линза, окружающая скопление галактик PLCK G287.0+32.9. Гравитационные линзы — это объекты в космосе с сильными гравитационными полями, которые искривляют проходящий через них свет, что позволяет астрономам увеличивать и изучать удаленные объекты.

Гравитационное линзирование играет решающую роль в изучении древнего света во Вселенной. Изгибая свет по дугам или даже образуя кольца Эйнштейна, гравитационные линзы дают астрономам ценную информацию о ранних стадиях развития космоса. Фактически, открытие самой старой известной звезды, возраст которой оценивается примерно в 12.9 миллиардов лет, стало возможным благодаря наблюдению с помощью гравитационной линзы.

Полноразмерное изображение NGC 3923 демонстрирует необъятность и сложность нашей Вселенной с бесчисленными точками света, освещающими сцену. Он служит напоминанием об огромных масштабах и красоте космоса, а также предоставляет ученым ценные данные для дальнейшего понимания тайн Вселенной.

источники:
– Астрономия и астрофизика
— НОЙЛаб

By Габриэль Бота

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