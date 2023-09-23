Сабина Хоссенфельдер: маловероятная звезда социальных сетей и научный коммуникатор

Сабина Хоссенфельдер, физик-теоретик и математик, неожиданно стала звездой социальных сетей в мрачные дни пандемии COVID-19. Не имея возможности пойти в свой офис во Франкфуртском институте перспективных исследований в Германии, Хоссенфельдер обратилась к YouTube, чтобы сохранить рассудок. Она переименовала свой канал в «Наука без тарабарщины» и начала активно публиковать видео, делясь своим остроумием и содержательной мудростью с растущей базой фанатов-ботаников в Интернете. Сегодня у нее 1 миллион подписчиков и большое количество поклонников на Patreon.

Как научный коммуникатор, Хоссенфельдер серьезно относится к своей роли, стремясь предоставить контекст и упростить сложные научные темы для своей аудитории. С помощью своих видеороликов она заполняет пробел между высокотехнологичной наукой и тяжелыми журналами, предлагая идеи, которые не могут быть освещены традиционными редакторами. С долей юмора она отвечает на такие вопросы, как живем ли мы в компьютерной симуляции или почему технология 5G использует высокие частоты.

Публикация видео на YouTube не только приносит Хоссенфельдер надежный источник дохода, но и позволяет ей финансировать свои исследования в области квантовой гравитации. Помимо заработка непосредственно на YouTube, она получает поддержку от спонсоров, сторонников Patreon и пожертвования. Такой подход дал ей финансовую стабильность и свободу от постоянной погони за исследовательскими грантами.

Научный канал Хоссенфельдер также стал платформой для ее противоположных взглядов на состояние физики, особенно для ее критики стремления к красоте и простоте научных теорий. В своей книге «Затерянные в математике: как красота сбивает физику с пути» она утверждает, что одержимость научного сообщества красотой может препятствовать прогрессу в понимании сложных явлений, таких как темная материя. Хотя некоторые физики выразили скептицизм по поводу способности стандартной модели объяснить темную материю, Хоссенфельдер видит в этом неспособность признать необходимость более сложных объяснений.

Несмотря на критику со стороны некоторых видных ученых, Хоссенфельдер нашла союзников, которые ценят ее точку зрения. Патрисия Рэнкин, заведующая кафедрой физики Университета штата Аризона, хвалит Хоссенфельдера за оспаривание предположений и определение границ того, что наука может и не может сказать нам. Стейси Макгоф, профессор астрономии в Университете Кейс Вестерн Резерв, сотрудничала с Хоссенфельдер и ценит ее откровенность и готовность высказать свое мнение.

В заключение отметим, что появление Сабины Хоссенфельдер в социальных сетях превратило ее в заметную фигуру в научной коммуникации. Своими интересными видеороликами и остроумными комментариями она привлекла преданных поклонников и финансовую поддержку своих исследований. Хотя ее противоположные взгляды вызвали споры, она продолжает раздвигать границы научного дискурса и бросать вызов преобладающим предположениям.

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