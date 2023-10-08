Линейные дефекты могут распространяться быстрее, чем звуковые волны, и это очень важно

Исследователи обнаружили, что крошечные линейные дефекты, называемые дислокациями, могут распространяться в материале быстрее, чем звуковые волны. Эти дислокации придают металлам прочность и обрабатываемость, но также могут привести к катастрофическим разрушениям. Понимание скорости перемещения дислокаций имеет решающее значение для изучения разрушений при землетрясениях, структурных разрушений и точного производства.

В исследовании, проведенном учеными из Национальной ускорительной лаборатории SLAC и Университета Осаки, рентгеновская радиография использовалась для измерения скорости распространения дислокаций в алмазе. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, дают представление, которое можно применить и к другим материалам.

Уже почти 60 лет учёные спорят о том, могут ли дислокации перемещаться в материалах быстрее звука. Хотя некоторые исследования пришли к выводу, что они не смогут этого сделать, компьютерные модели показали, что они могли бы, если бы начали двигаться со скоростью, превышающей скорость звука. Определение того, могут ли сверхбыстрые дислокации преодолевать звуковые барьеры, важно как для фундаментальной науки, так и для практических целей.

Исследователи провели эксперименты на рентгеновском лазере на свободных электронах SACLA в Японии, используя кристаллы синтетического алмаза. Используя интенсивные лазерные импульсы и рентгеновскую визуализацию, они смогли зафиксировать образование и распространение дислокаций в режиме реального времени. Алмаз был выбран в качестве материала для исследования из-за его более простого механизма деформации по сравнению с металлами, что упрощает интерпретацию данных изображений.

Результаты исследования могут иметь важное значение для понимания разрушения материалов и разработки новых материалов. Это подчеркивает необходимость дальнейшего изучения поведения дислокаций, которые движутся быстрее скорости звука, поскольку они могут привести к неожиданным сбоям в различных приложениях.

источники:

- Научный журнал

– Национальная ускорительная лаборатория SLAC