Ученые обнаружили трехмерную структуру системы CRISPR-Cas3bt13, обещающую возможность борьбы с вирусами

Ученые совершили прорыв в области редактирования генов, детализировав трехмерную структуру CRISPR-Cas13bt3, одной из самых маленьких известных систем CRISPR-Cas13, используемых для модификации РНК. Это открытие открывает путь к повышению точности этого инструмента редактирования генов и улучшению его доступа и доставки на целевые сайты редактирования. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, подчеркивает уникальные характеристики CRISPR-Cas13bt3, которые отличают его от других белков того же семейства.

Системы CRISPR — это технологии, получившие Нобелевскую премию, используемые для редактирования нуклеиновых кислот, таких как РНК и ДНК. РНК представляет собой одноцепочечную полимерную молекулу, необходимую для экспрессии генов, а ДНК несет генетические инструкции для развития и роста.

Исследователи из Университета Райса использовали 3D-моделирование, чтобы лучше понять структуру и механизм CRISPR-Cas13bt3. В отличие от других систем CRISPR, нацеленных на ДНК, системы, связанные с Cas13, включая CRISPR-Cas13bt3, нацелены на РНК. Эта система нацеливания на РНК имеет большой потенциал в борьбе с вирусами, поскольку многие вирусы используют РНК для кодирования своей генетической информации.

Небольшой размер CRISPR-Cas13bt3, содержащий всего около 700 аминокислот по сравнению с обычными 1200 аминокислотами, дает преимущество, обеспечивая лучший доступ и доставку к целевым сайтам. Исследователи использовали криоэлектронную микроскопию для картирования структуры системы CRISPR и создания подробной 3D-модели. Удивительно, но они обнаружили, что CRISPR-Cas13bt3 действует иначе, чем другие белки семейства Cas13. Вместо двух изначально разделенных доменов, которые собираются вместе для разрезания, эта система использует уже существующую ножницеобразную структуру в сочетании со связывающими элементами для нацеливания на определенные сайты РНК.

Затем исследователи работали над повышением точности системы, проверяя ее активность и специфичность в живых клетках. Их результаты приближают нас к более эффективным инструментам редактирования генов, которые могут бороться с вирусами и потенциально способствовать прогрессу в медицине и биотехнологиях.

Источник: Nature Communications.