Захватывающие астрономические события октября: обзор

Поскольку время года меняется и листья начинают опадать, октябрь приносит нам множество увлекательных астрономических событий, которыми можно восхищаться. От космических миссий до метеоритных дождей — этот месяц обещает стать развлечением для любителей астрономии.

Одним из долгожданных событий является запуск миссии НАСА по астероидам «Психея» 5 октября. Космический корабль «Психея» будет исследовать астероид 16 «Психея», который, как полагают, состоит в основном из металла. Изучая этот уникальный металлический мир, ученые надеются получить ценную информацию о формировании ядер планет земной группы, в том числе Земли. Первоначально запланированная на сентябрь 2022 года миссия была отложена из-за технических трудностей. Запуск состоится из Космического центра Кеннеди во Флориде.

9 октября метеорный поток Дракониды достигнет своего пика. В отличие от других метеорных потоков, Дракониды наиболее заметны вечером или на рассвете, а не всю ночь. Хотя ожидается, что этот поток будет производить всего около десяти метеоров в час, в предыдущие годы он удивлял астрономов впечатляющими проявлениями, производя тысячи метеоров в час. Хотя такого экстраординарного шоу в этом году не предвидится, стоит следить за сюрпризами.

Метеорный поток Ориониды, связанный со знаменитой кометой Галлея, достигнет пика 20 октября. Поскольку освещенность Луны составляет всего 37%, видимость этого потока будет благоприятной. Известно, что Ориониды производят до восьмидесяти метеоров в час, хотя в последние годы наблюдалась скорость, приближающаяся к двадцати или тридцати метеорам в час. Тем не менее, нельзя упускать шанс стать свидетелем этих небесных чудес.

Октябрьское полнолуние, известное как Луна Охотника, будет светить 28 октября. Эта луна, наряду с Урожайной Луной, может произойти как в сентябре, так и в октябре. Урожайная Луна — это полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию, а Луна Охотника следует за ним. Первоначально Луна Охотника была сигналом для охотников о завершении охотничьего сезона и подготовке к зиме. Луна Охотника также связана с другими названиями, такими как Луна падающих листьев и Луна сохнущего риса.

Любители астрономии получат возможность стать свидетелями метеорных дождей, поддержать космические миссии и оценить красоту полнолуния в октябре этого года.

источники:

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/АГУ: Изображение предоставлено космическим кораблем «Психея».

– НАСА/Лаборатория реактивного движения: Изображение предоставлено метеорным потоком Ориониды.