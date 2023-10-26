Революция в текстильной промышленности: программируемое волокно обеспечивает динамическое изменение формы

Представьте себе куртку, которая адаптируется к изменяющимся погодным условиям, динамически изменяя свою форму, обеспечивая оптимальную изоляцию при понижении температуры. Эта футуристическая концепция может вскоре стать реальностью благодаря революционной разработке исследователей из Массачусетского технологического института. FibeRobo, программируемое активирующее волокно, может произвести революцию в текстильной промышленности, позволяя тканям менять форму в ответ на колебания температуры.

В отличие от существующих волокон, меняющих форму, которые имеют ограниченную функциональность и которые трудно использовать в текстиле, FibeRobo предлагает универсальное и экономически эффективное решение. Волокно сжимается при повышении температуры и самореверсируется при понижении температуры без необходимости использования встроенных датчиков или оборудования. Этот инновационный материал можно легко интегрировать в процессы производства текстиля, такие как ткачество, вязание и вышивка, что делает его пригодным для широкого спектра применений.

Одной из наиболее интересных возможностей является создание программируемого компрессионного белья, которое помогает в послеоперационном восстановлении. Сочетая FibeRobo с проводящей нитью, которая действует как нагревательный элемент при прохождении через нее электрического тока, эта одежда может не только обеспечивать сжатие, но и корректировать свою форму на основе цифровой информации, например, данных датчика сердечного ритма.

«Это исследование открывает новые горизонты в текстильной промышленности. Текстиль всегда был важной частью нашей жизни, но он был пассивным и безразличным. FibeRobo обеспечивает столь необходимую адаптируемость и отзывчивость к тканям», — говорит ведущий автор Джек Форман.

Разработка FibeRobo стала возможной благодаря использованию жидкокристаллических эластомеров (LCE) — материала, проявляющего уникальные свойства при нагревании. Исследователи синтезировали волокна LCE, которые срабатывают бесшумно и резко меняют форму в ответ на изменения температуры. Тщательно контролируя состав материала LCE, они смогли создать волокна, которые действуют при безопасных для кожи температурах, что делает их пригодными для изготовления носимых тканей.

Хотя процесс изготовления волокон LCE может быть непростым, исследователи Массачусетского технологического института разработали машину, которая преодолевает эти препятствия. Эта машина, построенная с использованием деталей, напечатанных на 3D-принтере и вырезанных лазером, позволяет эффективно и точно изготавливать волокна FibeRobo.

В целом, это новаторское исследование несет в себе огромный потенциал для преобразования текстильной промышленности, позволяя создавать адаптируемые и отзывчивые ткани. От умной одежды до современной медицинской одежды — FibeRobo может революционизировать то, как мы взаимодействуем с текстилем и извлекаем из него пользу.

FAQ

Вопрос: Что такое FibeRobo?

Ответ: FibeRobo — это программируемое активирующее волокно, разработанное исследователями Массачусетского технологического института, которое может менять форму в ответ на изменения температуры.

Вопрос: Чем FibeRobo отличается от других волокон, меняющих форму?

Ответ: FibeRobo предлагает большую функциональность, может быть легко интегрирован в текстиль и не требует встроенных датчиков или оборудования.

Вопрос: Каковы потенциальные возможности применения FibeRobo?

Ответ: FibeRobo можно использовать для создания программируемой компрессионной одежды, умной одежды и других тканей, которые можно адаптировать к различным потребностям и условиям.

Вопрос: Как изготавливается FibeRobo?

Ответ: Процесс изготовления включает синтез волокон жидкокристаллического эластомера (LCE), которые затем встраиваются в текстильные изделия с использованием стандартных производственных технологий.

Вопрос: Подходит ли FibeRobo для носимых тканей?

Ответ: Да, FibeRobo предназначен для срабатывания при температурах, безопасных для кожи, что делает его пригодным для интеграции в носимые ткани.