Новые исследования проблем, преобладающих в теории формирования земной коры

Недавнее исследование, проведенное исследовательской группой под руководством Пенсильванского университета, предполагает, что формирование земной коры представляло собой непрерывный медленный процесс переработки, вопреки тому, что считалось ранее. Исследователи проанализировали более 600,000 3 образцов горных пород со всего мира, чтобы составить график роста земной коры, и обнаружили доказательства более постепенного роста, а не быстрого замедления около XNUMX миллиардов лет назад.

Преобладающая теория предполагала, что произошел внезапный переход от застойной планеты-крышки без тектонической активности к образованию тектонических плит. Однако новое исследование бросает вызов этой идее и дает представление о формировании земной коры и, возможно, других планет.

Чтобы определить кривую роста земной коры, исследователи использовали образцы горных пород, а не образцы минералов из-за их чувствительности и отсутствия систематической ошибки. Они разработали уникальный метод анализа того, как магматические породы изменяются с течением времени в результате таких процессов, как выветривание и переплавление. Сравнивая свои результаты с предыдущими исследованиями, в которых использовались данные о минералах, команда обнаружила, что земная кора повторяет путь подстилающей мантии.

Это не первый случай, когда ученые предполагают более постепенный рост земной коры, но это первое исследование, в котором используются наскальные записи для подтверждения этой идеи. Ведущий автор Джесси Рейминк, доцент кафедры геонаук, подчеркнул, что, хотя исследование улучшает наше понимание, еще многое предстоит узнать о земной коре из-за ограниченности доступных данных.

Результаты этого исследования могут иметь значение не только для понимания Земли, но и для изучения других планет. Например, отсутствие тектонических плит на Венере, известной как «сестринская планета» Земли, поднимает вопросы о том, почему Земля и Венера развивались по-разному. Скорость роста коры играет значительную роль в ответе на эти вопросы и проливает свет на эволюцию планет по разным путям.

В целом, это исследование бросает вызов преобладающей теории формирования земной коры и дает ценную информацию о постепенном росте и переработке земной коры на протяжении миллиардов лет.

Источник: Письма о геохимических перспективах.

Ссылка: «Взгляд на рост континентов в целом по литосфере» Дж. Р. Рейминка, Дж. Х. Ф. Дэвиса, Ж.-Ф. Мойен и Д.Г. Пирсон, 3 августа 2023 г., Письма о геохимических перспективах.

Авторы: Джошуа Дэвис (Университет Квебека в Монреале), Жан-Франсуа Мойен (Лионский университет, Франция) и Д. Грэм Пирсон (Университет Альберты, Канада).

Финансирование: Это исследование было частично поддержано Советом естественных наук и инженерных исследований Канады.