Знакомьтесь, Шей Сиск: объединение науки и искусства в поддержку миссии Годдарда

Шей Сиск — специалист по поддержке проектов в отделе проектов разведки и космических коммуникаций Годдарда. Помимо своей работы в Годдарде, она страстно увлекается гончарным делом и сочетает в своих творениях науку и искусство.

Как специалист по поддержке проектов, Шейг оказывает административную поддержку руководству подразделений и ученым по различным задачам и проектам. Она также помогает с официальными правительственными поездками и покупками с использованием государственной кредитной карты. Ее роль важна для поддержания бесперебойной работы подразделения и поддержки миссии Годдарда.

Шейг получил степень бакалавра в области экологического менеджмента в Университетском колледже Университета Мэриленда. Первоначально она стремилась работать в Фонде Чесапикского залива, но Годдард привлек ее возможностями, которые он предлагал. Она присоединилась к Годдарду в 2019 году и с тех пор активно участвует в своей нынешней должности.

Одним из наиболее интересных аспектов ее работы в Годдарде было понимание политики и процедур, связанных с поездками и закупками государственных органов во время пандемии COVID-19. Эти изменения позволили ей тесно сотрудничать с разнообразной группой людей в Годдарде.

Шей нашла руководство и вдохновение у своих наставников, в том числе у Стефани Гетти, директора ее подразделения, и Юри Шауэрманна, помощника режиссера. Эти опытные люди не только поддержали Шей в ее профессиональном росте, но и показали ей, насколько важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью как работающим родителям.

Поддерживающая и сплоченная группа фронт-офиса Годдарда — это то, что Шей ценит больше всего в работе там. Она описывает их как свою рабочую семью, и их дух товарищества отражается в их способности эффективно и результативно управлять подразделением.

Заглядывая в будущее, Шей надеется развить свои навыки управления проектами и получить опыт руководства проектами и задачами, которые ей нравятся. Она ценит доступ к различным возможностям, которые открывает ее нынешняя должность, и надеется продолжить свою работу в Годдарде.

Вне профессиональной деятельности Шей находит удовольствие в гончарном деле и проводит свободное время в местной гончарной мастерской. В гончарном деле она сочетает творчество и науку, ценя химические реакции и уникальные цвета, которых можно добиться с помощью таких техник, как обжиг раку.

Любовь Шей к воде и водным существам вдохновляет ее на путешествия, особенно ее интересуют экосистемы, существующие в воде и вокруг нее. Место ее мечты — Галапагосские острова, где она сможет пообщаться с разнообразной водной жизнью.

Подводя итог, можно сказать, что роль Шейга Сиска как специалиста по поддержке проектов в Годдарде имеет решающее значение для поддержки миссии подразделения проектов по исследованию и космической связи. Ее страсть к гончарному делу и способность сочетать науку и искусство придают ее жизни и работе уникальное измерение. Благодаря благоприятной рабочей среде и ориентации на постоянный рост, будущее Шейя в Годдарде выглядит многообещающим.

источники:

– Элизабет М. Джаррелл, «Беседы с Годдардом», Центр космических полетов имени Годдарда НАСА. (Нет URL-адреса)