Затенение Большого Барьерного рифа для защиты от обесцвечивания кораллов

Поскольку коралловые рифы продолжают сокращаться беспрецедентными темпами, исследователи изучают инновационные стратегии защиты их от негативных последствий экстремальных погодных явлений, включая обесцвечивание кораллов. Недавнее исследование, проведенное учеными из Австралии, показало, что затенение может помочь замедлить процесс обесцвечивания у видов кораллов.

Кораллы подвергаются обесцвечиванию, когда они подвергаются воздействию стрессоров, таких как изменения температуры воды, освещения или доступности питательных веществ. Исследователи сосредоточились на двух видах кораллов, Turbinaria reniformis и Duncanopsammia axifuga, и изучили эффективность затенения в снижении их реакции на отбеливание.

Исследование показало, что обеспечение всего четырех часов тени в часы пик солнечного света значительно замедляет процесс обесцвечивания кораллов. Затенение задерживает реакцию обесцвечивания кораллов на срок до трех градусов тепла (DHW), что является мерой термического стресса, испытываемого кораллами.

Однако исследование также показало, что разные виды кораллов по-разному реагируют на затенение. В то время как T. reniformis показал положительную реакцию на четырехчасовое затенение, D. axifuga лучше реагировал на 24-часовое затенение до определенного порога. Исследователи подчеркнули, что одного только затенения может быть недостаточно для защиты кораллов во время интенсивных и продолжительных волн морской жары.

Исследование дает информацию о разработке мер по охлаждению и затенению для защиты Большого Барьерного рифа во время будущих событий обесцвечивания. Исследователи изучают различные методы затенения рифов, включая использование искусственных покрытий и систем туманообразования с морской водой. Развитие технологий туманообразования в настоящее время сосредоточено на локализованном охлаждении и затенении небольших рифов.

Хотя затенение обещает уменьшить обесцвечивание кораллов, необходимы дальнейшие исследования и разработки, прежде чем эти технологии можно будет масштабировать и применять в полевых условиях.

источники:

– «Периодическое затенение может смягчить обесцвечивание кораллов на мелководных рифах» – Frontiers in Marine Science

– «Затенение Большого Барьерного рифа от солнца может замедлить сокращение кораллов, вызванное обесцвечиванием» – Phys.org