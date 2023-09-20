Новое исследование показало, что тень может помочь предотвратить обесцвечивание кораллов

Недавнее исследование, проведенное Австралийским университетом Южного Креста, обнаружило потенциальное решение для предотвращения обесцвечивания кораллов: затенение. Обесцвечивание кораллов, которое стало эпидемией во всем мире из-за повышения температуры воды, нанесло значительный ущерб рифам, в том числе знаменитому Большому Барьерному рифу.

По словам Питера Бучерина, ведущего автора исследования, Большой Барьерный риф находится под непосредственной угрозой изменения климата и с 2016 года пережил четыре случая массового обесцвечивания. Предстоящее лето 2023-24 годов представляет повышенный риск из-за условий Эль-Ниньо и выше. температуры воды. Это, в сочетании с будущими последствиями изменения климата, такими как более частые морские волны тепла и штормы, представляет значительную опасность для рифа.

Хотя усилия по уменьшению изменения климата жизненно важны, их уже недостаточно для защиты Большого Барьерного рифа. Поэтому исследователи подпрограммы «Охлаждение и затенение» Программы восстановления и адаптации рифов (RRAP) сосредоточили свои усилия на изучении эффективности затенения коралловых рифов для борьбы с обесцвечиванием.

Исследование дало положительные результаты, продемонстрировав, что даже частичное затенение в течение части дня может эффективно смягчить обесцвечивание. Было обнаружено, что снижение солнечного света на 30% около солнечного полудня в течение четырех часов замедляет начало обесцвечивания неглубоких, подверженных термическому стрессу кораллов.

Эти результаты открывают возможность для различных вмешательств человека в помощь коралловым экосистемам. Искусственные покрытия, такие как теневые ткани, являются одним из потенциальных решений, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять их косвенное воздействие. Еще одним многообещающим вариантом является использование систем искусственного тумана, которые могут обеспечить тень, не влияя на коралловую экосистему. Однако перед масштабным развертыванием на местах необходимы дополнительные исследования и разработки.

Исследование подчеркивает важность инновационных подходов к защите коралловых рифов и острую необходимость действий по сохранению этих жизненно важных экосистем.

Определения:

– Обесцвечивание кораллов: процесс, при котором кораллы вытесняют симбиотические водоросли, живущие в их тканях, вызванный стрессовыми факторами окружающей среды, такими как высокая температура воды.

– Большой Барьерный риф: крупнейшая в мире система коралловых рифов, расположенная у побережья Квинсленда, Австралия.

– Затенение: уменьшение количества солнечного света, попадающего на кораллы, путем укрытия или использования искусственных методов.

– Эль-Ниньо: климатическая модель, характеризующаяся потеплением Тихого океана, которое может оказать существенное влияние на погодные условия во всем мире.

– Морские волны тепла: периоды необычно высоких температур воды в океане.

– Изменение климата: долгосрочные изменения температуры и погодных условий, вызванные деятельностью человека, особенно выбросами парниковых газов.

источники:

– Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, проведенное Австралийским университетом Южного Креста.

– Цитата Питера Бучерина, научного сотрудника австралийского университета Южного Креста, опубликованная в интервью Newsweek.