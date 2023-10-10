Суровые космические погодные явления влияют на миграцию птиц, показывают исследования

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями из Мичиганского университета, было обнаружено, что суровые космические погодные явления, такие как солнечные вспышки, влияют на характер миграции птиц, что приводит к уменьшению их численности во время сезонов миграции. Эти события нарушают магнитное поле Земли, на которое перелетные птицы полагаются при навигации на большие расстояния. В исследовании использовался набор данных о миграции птиц через Великие равнины за 23 года, чтобы проанализировать влияние явлений космической погоды на передвижение птиц.

Исследователи обнаружили, что птицы, решившие мигрировать во время этих событий, столкнулись с большими трудностями в навигации, особенно в пасмурную погоду в осенний сезон. В исследовании использовались радиолокационные изображения, собранные на 37 станциях Великих равнин, для оценки интенсивности миграции и измерения направления полета. Большинство перелетных птиц в этом регионе — древесные, кулики и водоплавающие птицы.

Анализ радиолокационных данных был сопоставлен с индексом геомагнитной возмущенности, который представляет собой максимальное ежечасное изменение магнитных условий. Используя статистические модели, исследователи измерили влияние этих нарушений на миграцию птиц. Они обнаружили уменьшение количества мигрирующих птиц во время сильных геомагнитных возмущений и заметили, что птицы с большей вероятностью дрейфуют по ветру вместо того, чтобы активно ориентироваться, когда сталкиваются со скрытыми небесными сигналами и магнитными нарушениями.

Результаты подчеркивают значительное влияние условий окружающей среды, включая геомагнитные возмущения, на поведение животных и модели передвижения популяций. Это исследование дает ценную информацию о влиянии явлений космической погоды на перелетных птиц и подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.

источники:

– Эрик Гулсон-Кастильо и др., Труды Национальной академии наук, 2020 г.