Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно вернула образец астероида

Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно доставила образец пыли и камня с астероида Бенну. После семилетнего путешествия маленькая черная капсула с образцом приземлилась в пустыне штата Юта. Этот образец, вероятно, будет самым крупным из когда-либо собранных с астероида.

Основной целью миссии было изучение Бенну в поисках разгадки происхождения Солнечной системы и самой жизни. Астероиды — это остатки разрушенных планет и разрушительных столкновений в ранней Солнечной системе. Изучая их состав, ученые смогут узнать больше о том, как формировались планеты, и получить представление о распределении воды, минералов и углерода, которые необходимы для жизни.

Хотя телескопы могут дать приблизительное представление о составе поверхности астероида, для углубленного химического анализа требуются реальные образцы. Большинство образцов астероидов, доступных исследователям, представляют собой метеориты, упавшие на Землю. Однако эти метеориты не являются представителями всех типов астероидов. Некоторые астероиды лучше выдерживают спуск через атмосферу Земли, чем другие, и есть метеориты, которые не соответствуют ни одному известному типу астероидов.

Чтобы преодолеть эту проблему, ученые используют специальные сети камер, такие как австралийская сеть Desert Fireball Network, для наблюдения за приближающимися астероидами, сбора образцов метеоритов и отслеживания их обратного пути в космосе. Этот процесс помогает определить происхождение метеоритов и предоставить незагрязненные образцы для дальнейшего анализа в лаборатории.

Миссии по возвращению образцов, такие как OSIRIS-REx, имеют решающее значение для анализа состава внеземных тел. Эти миссии включают в себя путешествие на миллионы километров, согласование скорости с целью, поиск безопасного места приземления, сбор образца и возвращение на Землю. Большая часть этого процесса должна быть автономной из-за задержек связи с Землей.

OSIRIS-REx — четвертая миссия по возвращению внеземного материала на Землю. Предыдущие миссии, такие как «Звездная пыль» НАСА, японский космический корабль «Хаябуса» и «Хаябуса-2», привезли образцы с комет и астероидов. Однако ожидается, что OSIRIS-REx возвратит самый большой образец, вес которого оценивается примерно в 250 граммов.

Помимо изучения состава астероида, возвращение капсулы с образцом также дает ценные научные данные. Когда космические объекты входят в атмосферу Земли, они создают огненные шары и вызывают ударные волны. Изучение этих явлений может помочь исследователям понять физику возвращения в атмосферу и то, почему некоторые метеориты выживают, а другие нет.

источники:

– Миссия НАСА OSIRIS-REx возвращает образец астероида (НАСА)

– OSIRIS-REx: прошлое, настоящее и будущее (НАСА)

– День, когда умерли динозавры (The New Yorker)

– Сеть Desert Fireball (Университет Кертина)

– Австралийские метеориты (Музей Западной Австралии)