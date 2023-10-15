Значение аттосекундных импульсов света: Нобелевская премия по физике 2023 г.

Нобелевская премия по физике 2023 года была присуждена совместно Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анне Л’Юйе за новаторскую работу над экспериментальными методами генерации аттосекундных импульсов света. Но что такое аттосекундный импульс света и почему он так важен?

Аттосекунда — невероятно короткая единица времени, равная одной миллионной миллионной секунды. Для сравнения: за аттосекунду свет проходит расстояние примерно размером с атом. Аттосекундные импульсы чрезвычайно сложно создать, но они имеют огромную ценность в научных исследованиях.

Ранее достижения в области лазерных технологий позволяли ученым генерировать более короткие импульсы света, длительностью до нескольких фемтосекунд (одна тысяча миллионов миллионных долей секунды). Однако достижение временных масштабов, необходимых для изучения динамики электронов в атомах и молекулах, потребовало инновационного подхода.

Прорыв произошел благодаря взаимодействию импульсов света с сильно заряженным ионным газом, при котором большая часть электронов была оторвана. Это взаимодействие порождало высокие гармоники начальной частоты лазера, которые можно было спроектировать для генерации чрезвычайно коротких аттосекундных импульсов света.

Способность генерировать аттосекундные импульсы света открыла новые горизонты в научных исследованиях, особенно в таких областях, как атомная и молекулярная физика, химия и даже биология. Эти импульсы позволяют ученым изучать движение и динамику электронов на молекулярном уровне в лабораторных экспериментах, обеспечивая решающее понимание фундаментальных процессов.

Открытия, сделанные Агостини, Краусом и Л'Юлье, имеют обширное применение и значение, открывая путь к прогрессу в различных научных дисциплинах. Их достижения принесли им престижную Нобелевскую премию по физике, которая включает в себя равную долю в 11 миллионов шведских крон (1.65 миллиона новозеландских долларов).

Источники: Шведская королевская академия наук.