Сентябрь 2023 г.: месяц-рекордсмен по глобальной температуре

Были опубликованы данные о глобальной температуре за сентябрь, и результаты вызывают беспокойство. По словам ученого-климатолога Зика Хаусфатера, сентябрь был «совершенно ошеломляюще банановым». Это мнение разделяют и другие эксперты по климату, которые описывают температуру как «тревожную» и «дикую».

Данные, собранные исследователем климата Зиком Хаусфатером, показывают, что в сентябре 2023 года была зафиксирована аномалия температуры более чем на 0.5°C выше исторической средней базовой температуры. Это делает этот сентябрь самым жарким за всю историю наблюдений, значительно превзойдя предыдущий месячный рекорд. Примечательно, что сентябрь был в среднем на 1.8°C жарче, чем доиндустриальный уровень, что намного выше цели Парижского соглашения по ограничению повышения температуры до 1.5°C.

Экстремальные температуры, наблюдаемые в сентябре, указывают на глубокие изменения, происходящие в нашем климате. Климатологи связывают эти скачки температуры с сочетанием известных факторов, таких как увеличение выбросов парниковых газов, а также с некоторыми неопределенностями. Одной из таких неопределенностей является влияние Эль-Ниньо, циклического природного процесса, который передает тепло из океанов в атмосферу. Хотя последствия Эль-Ниньо все еще изучаются, известно, что оно способствует колебаниям температуры.

Кроме того, ученые исследуют потенциальное влияние новых правил на климатические условия. Например, ограничения на содержание серы в транспортируемом топливе снизили загрязнение воздуха, но могли непреднамеренно привести к уменьшению облачности, что привело к повышению температуры. Кроме того, извержение вулкана Хунга Тонга в прошлом году все еще может влиять на температуру, хотя и минимально.

Важно отметить, что хотя сентябрь 2023 года побил температурные рекорды, это не означает, что температурный предел Парижского соглашения был нарушен. Цель в 1.5°C означает устойчивую температуру, а не температуру одного месяца. Однако участившееся возникновение рекордных температур вызывает обеспокоенность у ученых, поскольку указывает на то, насколько быстро мы приближаемся к Парижскому порогу.

Последствия изменения климата уже ощущаются: более интенсивные дожди, сильные ураганы, разрушительные лесные пожары и распространение инфекционных агентов. Безотлагательность решения проблемы изменения климата подчеркивается эскалацией климатических потрясений, свидетелями которых мы являемся. Это не просто проблема будущих поколений, это проблема, требующая немедленных действий по смягчению ее последствий.

источники:

– Зик Хаусфатер, исследователь климата из Berkeley Earth.

– Кристина Даль, главный ученый-климатолог Союза обеспокоенных ученых

– Кейт Марвел, старший научный сотрудник Project Drawdown

– Проводная