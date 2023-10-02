Впечатляющая полная урожайная луна сияет в Катманду, Непал

Недавнее полнолуние в пятницу, 29 сентября, осветило небо над Катманду (Непал) захватывающим дух зрелищем. По данным НАСА, это конкретное полнолуние было особенным, поскольку оно ознаменовало последнее из четырех последовательных суперлуний.

Потрясающее покадровое видео запечатлело ярко сияющую полную луну, демонстрирующую ее впечатляющую красоту. Видео было записано на телефон с телескопом-рефрактором Celestron AstroMaster 90EQ.

Значение полнолуния восходит к тем временам, когда электричество было недоступно. Фермеры с нетерпением ждали его прибытия, поскольку это давало им дополнительное время для сбора урожая до первых заморозков сезона. Это позволило им обеспечить успешный урожай и избежать любого потенциального ущерба, вызванного холодной погодой.

Термин «суперлуна» относится к явлению, при котором Луна кажется больше и ярче, чем обычно, из-за ее непосредственной близости к Земле. Это происходит, когда Луна находится в ближайшей к нашей планете точке на своей эллиптической орбите.

Как показывает зафиксированная история, люди всегда были очарованы небесной красотой Луны и наделяли ее различными культурными и символическими значениями. Вид полной луны часто вызывает чувство удивления и трепета, напоминая нам о необъятности и тайне Вселенной.

источники:

- НАСА

- Сюжетный