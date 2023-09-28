Полнолуние Урожая: последнее Суперлуние 2023 года

Полнолуние достигнет пика освещенности 29 сентября 2023 года, что станет четвертым и последним суперлунием в году. Ожидается, что это событие произойдет рано утром, но до субботнего утра оно будет полностью освещено. Суперлуна — это полная луна, которая находится ближе к Земле, чем обычно, поэтому на ночном небе она кажется больше и ярче. Эта конкретная суперлуна будет находиться примерно на расстоянии 224,854 5 миль от Земли, что сделает ее примерно на 13% больше и на XNUMX% ярче, чем среднее полнолуние.

Термин «урожайная луна» назван так потому, что он происходит ближе к началу осени, когда урожай достигает своего пика в Северном полушарии. Раньше яркая луна давала фермерам дополнительный свет, чтобы они могли работать до вечера и собирать урожай до первых заморозков. У разных коренных племен есть свои названия сентябрьского полнолуния, например, луна кукурузника, луна коричневых листьев и осенняя луна.

Более того, это время года также совпадает с другими традициями празднования урожая во всем мире, такими как корейский фестиваль Чусок и японский буддийский праздник Хиган. Оба этих праздника также включают в себя поминовение предков.

Во время полнолуния на ночном небе видно несколько планет. Сатурн и Юпитер восходят на востоке и появляются высоко в более поздние часы, а Венера сияет перед рассветом. Кроме того, Меркурий можно увидеть низко над восточным горизонтом.

Помимо предстоящего полнолуния, есть еще несколько астрономических событий, которых стоит ожидать. 14 октября произойдет кольцевое солнечное затмение, которое будет видно в Северной, Центральной и Южной Америке. За этим последует частичное лунное затмение 28 октября, которое можно будет увидеть в Европе, Азии, Австралии и некоторых частях Северной Америки и Южной Африки.

Наконец, в этом году ожидается пик нескольких метеорных потоков. Эти ливни лучше всего наблюдать в районах без светового загрязнения, причем каждое событие имеет определенные пиковые даты.

источники:

- НАСА

- Альманах старого фермера

– Королевские музеи Гринвича

– ЗемляНебо

– Планетарное общество

– Фермерский альманах