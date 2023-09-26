Урожайное суперлуние: захватывающий конец лета, полного суперлуний

Четвертая и последняя суперлуна 2023 года должна осветить ночное небо после захода солнца в четверг. Суперлуния происходят, когда Луна находится на самом близком расстоянии от Земли во время своей орбиты, что приводит к ее большему и яркому виду.

Известная как урожайная суперлуна, она достигнет своего пика освещенности примерно в 6 часов утра по восточному времени в пятницу. Тем не менее, его по-прежнему можно будет увидеть и в пятницу вечером. Это полнолуние называют урожайной луной, потому что оно происходит ближе всего к осеннему равноденствию, которое произошло 23 сентября. Некоторые также называют его кукурузной луной, символизируя конец летнего урожая.

Название «урожайная луна» восходит к тем временам, когда фермеры полагались на лунный свет для работы на своих полях. До появления тракторов с фарами яркий лунный свет был необходим для быстрого сбора урожая до того, как дождь приведет к порче урожая. Поскольку урожай созревает в конце лета и начале осени, фермерам часто приходилось работать до поздней ночи. Лунный свет стал жизненно важным ресурсом для сельского хозяйства, что породило термин «урожайная луна».

Согласно «Альманаху фермера», первое зарегистрированное использование термина «урожайная луна» относится к 1706 году. Яркость луны и близость к точке осеннего равноденствия сделали ее важным небесным событием для фермеров на протяжении всей истории.

К сожалению, если вы пропустите суперлуние на этой неделе, вам придется подождать до конца лета 2024 года, чтобы стать свидетелем следующего суперлуния в ночном небе. Каждый год обычно наблюдается одно или два суперлуния, что делает эти явления относительно редкими.

Лето 2023 года было исключительным с точки зрения суперлуний: небо осветили четыре суперлуны подряд. Кроме того, в августе произошло редкое явление, известное как голубая луна, которая является вторым полнолунием за один месяц. Последняя суперголубая луна произошла в августе 2037 года, и пройдет еще 14 лет, прежде чем мы снова станем свидетелями этого небесного события.

Итак, обязательно найдите минутку, чтобы оценить красоту урожайной суперлуны и попрощаться с летом, наполненным великолепными лунными проявлениями.

источники:

- Фермерский альманах

– журнал Sky & Telescope

- НАСА