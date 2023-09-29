Яркая и красивая Урожайная Луна: последнее Суперлуние 2023 года

Полнолуние 29 сентября осветит ночное небо, ознаменовав четвертое и последнее суперлуние 2023 года. Это небесное событие достигнет своего пика освещенности в 7.57:XNUMX в пятницу (AEST) и будет оставаться полностью освещенным до субботнего утра. по данным НАСА.

Лучший способ наблюдать за урожаем луны — найти место с беспрепятственным обзором на восток, вдали от светового загрязнения. Хотя у многих людей урожайная луна ассоциируется с оранжевым оттенком восхода, это явление характерно для всех полнолуний. По данным EarthSky, цвет обусловлен толщиной земной атмосферы у горизонта, которая больше, чем когда Луна находится над головой.

Суперлуна обычно определяется как полная луна, которая находится ближе к Земле, чем обычно, в результате чего на ночном небе она становится более крупной и яркой. Сентябрьская урожайная луна будет находиться на расстоянии примерно 361,867 22,604 км от Земли, что примерно на 30 357,200 км ближе, чем ее среднее расстояние. XNUMX августа Луна была в самой близкой к Земле точке в этом году, всего в XNUMX XNUMX км от нас.

По оценкам НАСА, эта полнолуние, как ожидается, будет примерно на 5 процентов больше и на 13 процентов ярче, чем среднее полнолуние. Некоторые астрономы считают Луну суперлуной, когда она находится в пределах 90 процентов от перигея, что является ее ближайшим приближением к Земле на орбите.

Урожайная луна получила свое название от начала осени или осеннего равноденствия в Северном полушарии, которое в этом году произошло 23 сентября. Традиционно яркость луны в это время года помогала фермерам работать до вечера. собрать урожай до первых заморозков.

Помимо урожайной луны, различные коренные племена Северной Америки по-разному называют сентябрьское полнолуние. Например, племя абенаки называет ее луной-производителем кукурузы, народ лакота называет ее луной коричневых листьев, а племя пассамакуодди называет ее осенней луной. В других культурах, таких как корейцы и японцы, в это время года также существуют традиции празднования урожая.

В этот же период на ночном небе будет видно несколько планет. Сатурн и Юпитер взойдут на востоке и появятся высоко в более поздние часы, а Венера ярко сияет перед рассветом. По данным Планетарного общества, Меркурий также можно увидеть танцующим низко над восточным горизонтом перед рассветом.

Источники: НАСА, EarthSky, Альманах старого фермера, Королевские музеи Гринвича, Планетарное общество.