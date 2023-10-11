Происхождение коронального выброса массы гало и связанных с ним радиовсплесков

В ноябре 2013 г. наблюдался корональный выброс массы (КВМ), сопровождавшийся вспышками и радиовсплесками II типа. Однако связь между этими событиями в то время была неясной.

Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы определить происхождение и направление распространения КВМ, а также выявить любые несвязанные особенности. На обращенной к Земле стороне произошла вспышка класса C5.7, незадолго до расчетного времени запуска CME, за которой последовала вспышка класса X1.1. Последняя вспышка была связана с волной EUV и радиовсплесками метрического типа II.

На дальней стороне Солнца инструменты визуализации на борту космического корабля Solar TERrestrial RElations Observatory (STEREO) наблюдали извержение волокон, EUV-затемнения и выброс петель CME. Кроме того, радиоприборы STEREO зафиксировали межпланетный (IP) радиовсплеск II типа на декаметр-гектометровых длинах волн, который не наблюдался радиоприбором на борту космического корабля "Ветер" у Земли.

Результаты этого исследования показывают, что КВМ с гало возник в результате извержения на обратной стороне Солнца, а всплеск IP типа II был вызван ударной волной, предшествующей КВМ с гало. Интересно, что со стороны Земли радиовсплеск не наблюдался даже на больших расстояниях от Солнца.

Во время распространения КВМ извержение вспышки X-класса привело к небольшому выбросу плазмоида в сторону Земли. Этот материал перекрывался с более ранними структурами КВМ, наблюдавшимися в проекции. Предполагаемая высота всплеска метрического типа II совпала с волной EUV, генерируемой вспышкой X-класса. Однако радиоизлучение не распространилось на более низкие частоты, что позволяет предположить, что ударная волна не продолжила распространяться.

В заключение, это исследование успешно определило происхождение гало-КВМ и связанных с ним радиовсплесков. Эти результаты дают ценную информацию о динамике солнечных событий и их влиянии на космическую погоду.

Источник: Physics.space-ph