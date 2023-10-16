О концентрации диоксида азота, обнаруженной Sentinel-5P

Спутник Copernicus Sentinel-5P, созданный совместными усилиями Европейского космического агентства (ЕКА) и Европейской комиссии, с 2017 года тщательно отслеживает атмосферные газы. Его основное внимание уделяется диоксиду азота (NO2), крайне вредному загрязнителю. На недавнем снимке, сделанном спутником, тревожно высокие концентрации NO2 наблюдались над Великобританией, Бельгией и Нидерландами.

Оснащенный прибором мониторинга тропосферы (Tropomi), Sentinel-5P превосходит своих предшественников в способности предоставлять ценные данные об атмосферных условиях. Сюда входят карты различных газов высокого разрешения, таких как диоксид азота, метан и диоксид серы. Эти данные имеют решающее значение для понимания и управления качеством воздуха и изменением климата.

Нидерланды, в частности, столкнулись с серьезными проблемами в управлении выбросами азота. С 2019 года страна изо всех сил пытается сократить эти выбросы, что привело к задержкам строительных проектов и увеличению неопределенности в различных отраслях. Решения по Программе Aanpak Stikstof (PAS), которая давала предварительное разрешение на деятельность, основанную на ожидаемом положительном воздействии на охраняемые природные территории, были признаны недостаточно обоснованными высшим судом страны Раад ван Штат. Следовательно, такие виды деятельности, как выпас скота и внесение удобрений, теперь требуют отдельных расчетов выбросов азота.

Увеличение расчетов выбросов азота привело к существенным задержкам строительных проектов и нехватке специалистов. Каждый строительный проект теперь должен проходить отдельный расчет, что может привести к задержкам до девяти месяцев. Более того, если чрезмерные выбросы азота будут обнаружены вблизи охраняемых территорий, разрешения на строительство могут оказаться под угрозой. Отмена некоторых лазеек и медленная реакция правительства подверглись критике со стороны таких организаций, как НЕПРОМ, лоббистской группы разработчиков проектов.

Диоксид азота является не только загрязнителем воздуха, но и причиной кислотных дождей, которые могут нанести вред почве, качеству воды и биоразнообразию. Высокие концентрации NO2 в воздухе могут привести к воспалению дыхательных путей и представлять значительный риск для здоровья человека. Кроме того, он способствует образованию вредных загрязнителей воздуха, таких как вторичные аэрозоли и тропосферный озон.

Данные, полученные Sentinel-5P, служат четким напоминанием об актуальности и масштабности проблемы, с которой сталкиваются европейские страны в управлении качеством воздуха и решении проблемы изменения климата. Высокие концентрации диоксида азота, наблюдаемые над Великобританией, Бельгией и Нидерландами, подчеркивают важность эффективных и осуществимых норм по выбросам. Продолжая свою миссию, Sentinel-5P будет предоставлять важные данные для обоснования ключевых решений и действий в борьбе с изменением климата и для лучшего управления качеством воздуха.

Источники: ЕКА, Европейская комиссия.