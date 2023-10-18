Исследование показало, что ходьба и гольф улучшают когнитивные функции у пожилых людей

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Восточной Финляндии, показало, что занятия такими видами деятельности, как ходьба или игра в гольф, могут улучшить когнитивные функции у пожилых людей. Исследование также показало, что скандинавская ходьба, тип ходьбы всего тела с использованием палок, может принести такую ​​же пользу.

В исследовании приняли участие 25 здоровых игроков в гольф в возрасте 65 лет и старше, которые участвовали в трех сериях интенсивных аэробных упражнений – гольфа, ходьбы и скандинавской ходьбы – в реальной жизни. Во время упражнений участники сохраняли свой типичный быстрый темп. Когнитивную функцию оценивали с помощью тестов, измеряющих внимание, скорость обработки информации и способность переключаться между задачами. Также были собраны образцы крови для измерения уровней двух химических веществ: нейротрофического фактора (BDNF) и катепсина B (CTSB), которые, как полагают, отражают пользу физических упражнений для мозга.

Результаты исследования показали, что и ходьба, и игра в гольф оказали положительное влияние на когнитивные функции, особенно на более низкие когнитивные функции, такие как внимание и скорость обработки информации. Однако существенных эффектов на уровни BDNF и CTSB не наблюдалось. Оба типа ходьбы, обычная и скандинавская, были связаны с улучшением исполнительных функций, что имеет решающее значение для планирования, организации и сохранения концентрации.

Эти результаты подчеркивают важность занятий аэробными упражнениями, соответствующими возрасту, такими как ходьба, игра в гольф и скандинавская ходьба, для поддержания и улучшения когнитивных функций у пожилых людей. Предыдущие исследования также показали, что физические упражнения могут быть потенциальной стратегией предотвращения снижения когнитивных функций.

Исследование проводилось в сотрудничестве с исследователями из Эдинбургского университета в Великобритании и ETH Zürich в Швейцарии. Результаты были опубликованы в октябрьском выпуске журнала BMJ Open Sport & Practice Medicine.

Для получения дополнительной информации о скандинавской ходьбе вы можете посетить сайт Фонда артрита.

источники:

– Университет Восточной Финляндии, пресс-релиз, 16 октября 2023 г.