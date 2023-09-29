Обнаружено самовосстановление синтетических алмазов при комнатной температуре

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Materials, показывает, что группа химиков, материаловедов и авиационных инженеров из Бэйханского университета обнаружила доказательства самовосстановления синтетических алмазов при комнатной температуре. Исследователи создали образцы алмазов из микропроволоки, создали в них трещины и наблюдали за процессом заживления с помощью электронного микроскопа.

В прошлом ученые сосредоточились на поиске способов сделать выращенные в лаборатории алмазы менее склонными к растрескиванию. Однако использование алмазов в различных целях было ограничено из-за их подверженности повреждениям. Предыдущие исследования показали, что алмазы с иерархической внутренней структурой менее склонны к растрескиванию, но не до такой степени, чтобы их можно было широко использовать.

Более поздние исследования показали, что алмазные композиты с нанодвойниками (ntDC) обладают некоторой степенью самовосстановления. Однако эти наблюдения были сделаны в условиях высокого давления и высокой температуры. Исследовательская группа стремилась выяснить, можно ли достичь подобных свойств самовосстановления при нормальном давлении и комнатной температуре.

Чтобы изучить эту возможность, команда создала образцы нанодвойников ntDC, используя сжатый луковый углерод при высоких температурах. Затем они провели испытания на разрушение с использованием нанолучей DSC и ntDC, создав трещины в образцах. Исследователи наблюдали за процессом заживления с помощью сканирующего электронного микроскопа и провели множество тестов, чтобы гарантировать надежность своих результатов.

Команда успешно наблюдала самовосстановление в образцах ntDC. Залеченные образцы показали прочность на разрыв 34%. Изучив образцы, исследователи выявили наличие sp2- и sp3-гибридизированных атомов углерода на противоположных сторонах трещин, которые они назвали остеобластами. Эти атомы связывались друг с другом, облегчая процесс заживления. Далее команда провела моделирование, которое подтвердило, что такие взаимодействия вызывают повторное соединение CC через зазоры, что приводит к самовосстановлению.

Это революционное открытие приближает нас к разработке более прочных синтетических алмазов, которые можно будет использовать в более широком спектре применений. Результаты открывают новые возможности для использования алмазов в таких отраслях, как электроника, аэрокосмическая промышленность и медицина.

источники:

– Кельян Цю и др., Самовосстановление сломанного алмаза, Nature Materials (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01656-4

– Расколотый алмаз может восстановиться при комнатной температуре, Nature Materials (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01665-3