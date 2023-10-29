Ученые разработали биоактивный, противомикробный и самовосстанавливающийся гидрогель для медицинского применения

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее совершили значительный прорыв в разработке нового материала, который может произвести революцию в тканевой инженерии и медицинских процедурах. Этот новаторский материал, разновидность гидрогеля, обладает уникальными свойствами, которые точно имитируют естественные ткани человека, что делает его идеальным кандидатом для широкого спектра биомедицинских применений.

Гидрогели — это гелеобразные вещества, обнаруженные в живых организмах, таких как хрящи животных и морские водоросли растений. Они обладают способностью поддерживать рост клеток и имитировать свойства тканей человека, что делает их ценными для биомедицинских исследований и медицинских применений. Однако существующие синтетические гидрогели часто не могут воссоздать сложность и функциональность реальных тканей человека.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, исследователи из UNSW описывают свой новый гидрогель, изготовленный в лаборатории, который демонстрирует неожиданные свойства. Материал биоактивен, а это означает, что клетки, инкапсулированные в гидрогель, ведут себя так, как если бы они находились в натуральной ткани. Кроме того, он обладает противомикробными свойствами, которые могут предотвратить бактериальные инфекции. Более того, материал самовосстанавливается, что позволяет ему восстанавливаться после сдавливания, перелома или даже вытеснения из шприца. Эти уникальные характеристики делают его очень подходящим для 3D-биопечати и инъекционных медицинских применений.

Открытие этого гидрогелевого материала было сделано Эшли Нгуен, аспиранткой Университета Нового Южного Уэльса, во время карантина из-за COVID-19. Нгуен использовала компьютерное моделирование для идентификации молекул, которые самособираются, и наткнулась на уникальную пептидную последовательность, состоящую из аминокислот с множеством триптофанов, которую она назвала «Trpzip». Было обнаружено, что при синтезе Trpzip самопроизвольно образует гель, что открывает мир возможностей для его применения в медицине.

Потенциал этого гидрогеля выходит за рамки его использования в медицинских исследованиях и процедурах. Он предлагает этическую альтернативу природным гидрогелям, которые часто получают от животных и вызывают этические проблемы. Trpzip может заменить существующие натуральные материалы и превзойти их в различных областях применения.

Следующий этап исследований предполагает сотрудничество с представителями промышленности и учеными-клиницистами для проверки возможности использования гидрогелей Trpzip в культуре тканей и изучения таких приложений, как 3D-биопечать и доставка стволовых клеток. Цель состоит в том, чтобы разработать более единообразную и экономически эффективную альтернативу продуктам животного происхождения, снижая потребность в животных в научных исследованиях.

Вопросы и ответы:

Что такое гидрогель?

Гидрогель – это гелеобразное вещество, способное поглощать и удерживать большое количество воды. Он состоит из сети сшитых полимерных цепей, которые придают ему гелеобразную структуру.

Что делает гидрогель Trpzip уникальным?

Гидрогель Trpzip обладает несколькими уникальными свойствами. Он биоактивен, то есть может имитировать естественные ткани и поддерживать рост клеток. Он также обладает противомикробным действием, предотвращая бактериальные инфекции. Кроме того, он самовосстанавливается, что позволяет ему восстанавливаться после сдавливания или перелома.

Как гидрогель Trpzip можно использовать в медицине?

Гидрогель Trpzip может быть использован в различных медицинских целях. Его можно использовать для 3D-биопечати, где он может служить основой для выращивания искусственных тканей и органов. Его также можно использовать в качестве инъекционного материала для доставки клеток или лекарств в определенные места тела.

В чем преимущества гидрогеля Trpzip перед натуральными материалами?

Гидрогель Trpzip имеет ряд преимуществ перед натуральными материалами. Это синтетический материал, который не требует сбора от животных, что решает этические проблемы. Он также имеет более однородные свойства по сравнению с природными гидрогелями, что делает его более подходящим для биомедицинских исследований и применений.

(Источник: [UNSW Sydney](https://www.unsw.edu.au/news/2023/11/revolutionising-tissue-engineering-and-biomedical-research-a-new-gel-that-acts-j) | [Природные коммуникации](https://www.nature.com/articles/s41467-023-41907-1))