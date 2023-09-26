Perseverance Rover творит историю благодаря возможностям самостоятельного вождения

Марсоход Perseverance, в настоящее время исследующий Марс, достиг важной вехи, используя свою систему автономного вождения AutoNav для навигации по опасной местности. Эта способность к самостоятельному вождению позволила марсоходу пересечь сложную скалистую местность, известную как «Сугроб Пик», за долю времени, которое потребовалось бы предыдущим марсоходам НАСА.

AutoNav, система компьютерного пилотирования, не только помогает прокладывать общие маршруты для марсохода, но также обрабатывает сложные навигационные детали, сокращая время в пути между точками, представляющими научный интерес. Эта технология значительно расширила возможности марсохода по поиску образцов горных пород, которые потенциально можно было бы доставить обратно на Землю для дальнейшего анализа.

Достижения AutoNav были задокументированы в статье, опубликованной в журнале Science Robotics. Тайлер Дель Сесто, инженер-программист, который последние семь лет участвовал в разработке AutoNav для Perseverance, сыграл решающую роль в этих достижениях. Дель Сесто поделился своим опытом успешного прохождения марсоходом сложной вершины Сноудрифт, подчеркнув важность максимизации времени научных исследований, принимая на себя продуманный риск и преодолевая препятствия.

Во время своей экспедиции через пик Сноудрифт «Настойчивость» преодолела дополнительную территорию, маневрируя вокруг камней, которые не были видны на изображениях орбитального аппарата, использованных для планирования маршрута. Это демонстрирует адаптивность марсохода и его способность справляться с непредвиденными проблемами.

Важно признать вклад предыдущих марсоходов, таких как Sojourner, Spirit, Opportunity и Curiosity, которые проложили путь для передовых технологий, включенных в Perseverance. Расширенные функции марсохода включают в себя более быстрые камеры и дополнительный компьютер, предназначенный для обработки изображений в реальном времени, что обеспечивает эффективное планирование маршрута и навигацию.

Успешное использование компанией Perseverance своей системы автономного вождения знаменует собой важную веху в освоении космоса, открывая новые возможности для будущих миссий. С помощью AutoNav марсоход продолжает раздвигать границы и расширять наше понимание Красной планеты.

источники:

- Научная робототехника (выпуск за июль 2023 г.)

- НАСА