Камера Keck Cosmic Web Imager раскрывает обширную структуру космической паутины

Астрономам уже давно известно о существовании Космической паутины, обширной структуры, соединяющей галактики. Однако наиболее полное представление о нем теперь предоставил спектрограф Keck Cosmic Web Imager (KCWI), расположенный в обсерватории Кека на Гавайях. KCWI был специально разработан для обнаружения излучений Лайман-альфа, которые представляют собой спектральные линии поглощения водорода. Наблюдая за электронными переходами в нейтральном водороде, астрономы могут эффективно наблюдать обширную сеть водородных нитей, соединяющих галактики.

Космическая паутина, напоминающая колоссальную и запутанную паутину, состоит из галактик, соединенных между собой газовыми нитями. Эти нити, известные как межгалактическая среда, действуют как система вен и артерий, транспортируя газ из одного региона в другой. Масштаб и сложность Космической Паутины трудно постичь, но с помощью мощных инструментов, таких как KCWI, астрономы лучше понимают ее структуру.

KCWI является усовершенствованием своего предшественника CWI, который использовался в исследовании 2015 года, которое выявило доказательства существования сети транспортировки газообразного водорода. В отличие от CWI, KCWI может наблюдать холодный и темный газ, присутствующий в Космической Паутине. Вычитая фоновый свет из разных участков неба, KCWI позволяет астрономам отфильтровывать структуры космической паутины.

Последствия наблюдений KCWI распространяются на наше понимание формирования, эволюции и темной материи галактик. Движение водорода во Вселенной дает представление о том, как формируются и развиваются галактики. Кроме того, изучение темной материи, составляющей большую часть материи Вселенной, тесно связано с нашим пониманием Космической паутины.

В заключение отметим, что Keck Cosmic Web Imager расширяет наши знания о Космической паутине, предоставляя более полное представление о ее структуре. Возможность наблюдать выбросы Лайман-альфа и фильтровать структуры Космической паутины позволяет астрономам изучать движение водорода и его роль в формировании галактик и темной материи. Благодаря достижениям в области технологий и пониманию обширной сети, соединяющей галактики, ученые раскрывают тайны Вселенной.

источники:

– «Обширное диффузное излучение Лайман-альфа, коррелирующее с космической структурой» – Мартин и др., Nature Astronomy

– Оптические обсерватории Калифорнийского технологического института