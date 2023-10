Новые сведения о формировании планет благодаря наблюдениям ALMA

By

Недавние наблюдения с помощью Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA) предоставили новое понимание ранних стадий формирования планет. Изображения, полученные ALMA, показывают молодую звезду и диск без каких-либо явных пробелов, что поднимает вопрос о том, является ли это моментом, когда начинают формироваться планеты.

Звезды формируются внутри гигантских молекулярных облаков, где молодые протозвезды начинают вращаться и образуют протопланетные диски, состоящие из газа и пыли. Эти диски являются местом рождения планет, где материя скапливается вместе, образуя протопланеты и планетезимали. Телескопы, такие как ALMA, могут обнаруживать расширяющиеся полосы, созданные формирующимися планетами внутри протопланетных дисков.

ALMA разработана для решения проблем, связанных с созданием изображений этих дисков, которые покрыты пылью, блокирующей большую часть света. Благодаря своей способности обнаруживать волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазона, ALMA может улавливать слабые сигналы, исходящие от этих дисков. За прошедшие годы ALMA сфотографировала многочисленные протопланетные диски, пробелы в которых указывают на наличие формирующихся планет.

Недавнее исследование было сосредоточено на протозвезде под названием DG Taurus, возраст которой составляет всего около миллиона лет. Диск, окружающий DG Тельца, гладкий и не имеет каких-либо заметных субструктур, таких как кольца или зазоры. Это говорит о том, что ни одна планета еще не сформировалась, что дает уникальную возможность изучить начальные условия формирования планет.

Одним из ключевых результатов исследования является изменение размера и распределения пыли на расстоянии от 40 до 45 астрономических единиц (а.е.) от звезды. Это изменение может быть связано с наличием снеговой линии окиси углерода, за пределами которой размер пыли увеличивается. Считается, что замороженные молекулы угарного газа (CO) «более липкие», чем молекулы углекислого газа (CO2) внутри линии замерзания CO, что приводит к образованию сложных органических молекул (COM) за этой линией.

COM играют решающую роль в сложной химии, необходимой для жизни, хотя их конкретная роль в развитии углеродных форм жизни, таких как Земля, все еще обсуждается. Открытие СОМ за линией 40-45 а.е. в очень молодом диске открывает новые возможности для понимания формирования и эволюции планет.

Изучая гладкие диски, подобные диску DG Taurus, ученые могут получить ценную информацию о том, как в конечном итоге формируются планеты, и о разнообразии планетных систем. Продолжающиеся наблюдения ALMA за протопланетными дисками будут способствовать нашему пониманию формирования планет и условий, необходимых для возникновения жизни.

Источники: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Астрофизический журнал.