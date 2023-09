Астрофотограф сделал потрясающий вид на редкую суперголубую луну над Португалией

Профессиональный фотограф Мигель Кларо недавно сделал захватывающий снимок Суперголубой Луны 30 августа 2023 года, когда она поднималась над замком Монсараш в заповеднике Темное небо Алкева в Португалии. Кларо, известный своими астрофотографиями, является членом организации The World at Night и официальным астрофотографом заповедника Темное небо Алкева.

Вопреки своему названию, Голубая Луна на самом деле не голубая. Оно определяется как второе полнолуние за месяц или третье из четырех полнолуний за один сезон. С другой стороны, Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с перигеем Луны, из-за чего она кажется немного больше и ярче, чем обычно.

Суперголубая Луна 30 августа была редким событием, которое не повторится в течение нескольких десятилетий. По данным НАСА, следующая Суперголубая Луна произойдет в 2037 году.

Работы Мигеля Кларо можно найти на его веб-сайте и в его аккаунте в Instagram, где представлены его впечатляющие изображения ночного неба.

