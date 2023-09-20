Аппроксимация лица выявила внешность средневекового человека с редкими формами карликовости

Команда исследователей успешно создала копию лица средневекового человека, жившего в Польше между IX и XI веками. Этот человек, известный как Ł11/3/66, страдал двумя формами карликовости, заболеванием настолько редким, что никогда не было зарегистрировано ни одного случая в скелете многовековой давности. Исследователи использовали 90D-сканирование черепа мужчины, чтобы реконструировать черты его лица.

Анализ останков скелета ранее показал, что у мужчины были физические характеристики, соответствующие ахондроплазии и дисхондростеозу Лери-Вейля, которые являются формами карликовости. 3D-сканирование показало, что у него короткие ребра, «выступающие тазовые кости» и «вывернутые локти», а также высоко изогнутое зубное небо. Однако его внешний вид до сих пор оставался неизвестным.

Чтобы создать аппроксимацию лица, исследователи импортировали сканы черепа в программу 3D-редактирования и использовали маркеры толщины мягких тканей живых доноров для распределения точек данных на оцифрованном черепе. Они также сделали прогнозы на основе компьютерной томографии живых людей, чтобы определить размер черт лица.

Реконструкция лица выявила мужчину с круглым лицом, выдающимся лбом и нейтральным выражением лица. Исследователи также создали умозрительную реконструкцию, на которой изображен мужчина с копной темных волос и бородой. Примечательно, что размер головы мужчины был больше среднего, что является общей характеристикой скелетной дисплазии.

По словам биоархеолога Магдалены Матчак, которая участвовала в первоначальном открытии скелета мужчины, аппроксимация лица выявила особенности, связанные с ахондроплазией, такие как вдавление области носа и гипоплазия средней части лица. Она подчеркнула важность воссоздания внешности лица, поскольку оно позволяет нам встретиться лицом к лицу с человеком из прошлого.

Это исследование дает ценную информацию о внешнем виде людей с редкими формами карликовости в средневековой Европе. Использование методов 3D-сканирования и реконструкции лица продолжает расширять наше понимание истории и разнообразия человечества.

источники:

- 35 удивительных моделей лиц, от шаманов каменного века до Тутанхамона (источник не указан)

– Исследование опубликовано в базе данных препринтов bioRxiv (источник не указан).