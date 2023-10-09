Луна и Венера сблизятся в небе

Луна и Венера встретятся рано утром во вторник. Это событие, известное в астрономии как соединение, произойдет, когда Луна и Венера будут иметь одно и то же прямое восхождение. Убывающий серп Луны, которому 25 дней, будет виден в Нью-Йорке около 02:44 по восточному времени, вскоре после него в 03:11 по восточному времени появится Венера. Соединение и близкое сближение двух небесных тел должно быть видно с этого времени до тех пор, пока Венера не опустится за горизонт примерно в 16:25 по восточному времени. Луна зайдет немного позже, около 16:58 по восточному времени.

И Луна, и Венера во время соединения будут в созвездии Льва. В момент соединения их прямое восхождение составит 10:09:00. Луна будет иметь склонение 16 градусов 4 минуты северной широты, а Венера — 9 градусов 35 минут северной широты.

Хотя во время близкого сближения Луна будет освещена лишь на 10%, она все равно послужит хорошим ориентиром для обнаружения Венеры, звездная величина которой во вторник утром будет около -4.5. Однако из-за большого расстояния между двумя телами они не будут видны вместе в узком поле зрения телескопа, но их можно будет наблюдать вместе в бинокль с более широким полем зрения.

Венера, несмотря на то, что она вторая планета от Солнца, является самым горячим телом в Солнечной системе с температурой поверхности, достаточно высокой, чтобы расплавить свинец. Плотная атмосфера Венеры, состоящая в основном из облаков серной кислоты, создает парниковый эффект, из-за которого на Венере горячее, чем даже на самой близкой к Солнцу планете — Меркурии.

Для тех, кто пропустит близкое сближение Луны с Венерой во вторник, будет еще одна возможность 20 октября 2023 года, когда Венера достигнет своей самой высокой точки на небе во время своего нынешнего периода появления ранним утром.

Если вас интересует наблюдение за Луной и Венерой, обратитесь к руководствам по лучшим телескопам и биноклям. Кроме того, для тех, кто хочет сделать снимки ночного неба, есть ресурсы о том, как фотографировать метеорные дожди, а также рекомендации по камерам и объективам для астрофотографии.

Источник: В небе, Space.com.