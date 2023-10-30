Новые идеи SWOT: раскрытие секретов воды на Земле

Вода Земли скрывает множество тайн, но недавно спутник SWOT пролил свет на это загадочное царство. SWOT, разработанный в результате сотрудничества НАСА и французского космического агентства CNES, произвел революцию в нашем понимании океанов, озер и рек планеты.

SWOT, оснащенный новаторским радарным интерферометром Ka-диапазона (KaRIn), собирает подробные данные о высоте поверхности воды по всему земному шару. Эта инновационная технология использует две антенны, расположенные на стреле на расстоянии 33 футов друг от друга, для сбора важных данных о высоте морской поверхности. Анимация выше демонстрирует аномалии высоты морской поверхности, наблюдавшиеся во время первого полного 21-дневного научного витка SWOT.

Анализируя эти измерения, ученые могут получить важную информацию об океанских течениях, таких как Гольфстрим у восточного побережья США или течение Куросио вдоль восточного побережья Японии. Более того, изменения высоты поверхности моря могут указывать на регионы с более теплой водой, например, на восточную часть экваториального Тихого океана во время явления Эль-Ниньо, где расширение воды происходит из-за потепления.

«Уровень детализации данных SWOT об уровне моря действительно поразителен», — отметил Параг Вазе, руководитель проекта SWOT в Лаборатории реактивного движения НАСА. «Эта новая информация произведет революцию в исследованиях изменения климата и позволит сообществам во всем мире лучше подготовиться к проблемам, связанным с глобальным потеплением».

FAQ

Как SWOT измеряет высоту морской поверхности? SWOT использует радарный интерферометр Ka-диапазона (KaRIn), который использует две антенны, расположенные на стреле на расстоянии 33 футов друг от друга, для сбора радиолокационных измерений поверхности воды. Что означают красный и оранжевый цвета в анимации высоты морской поверхности? Красный и оранжевый представляют высоту океана выше средней. Что обозначает синий цвет в анимации? Синий цвет означает высоту океана ниже средней. О чем могут свидетельствовать изменения высоты морской поверхности? Изменения высоты поверхности моря могут дать представление об океанских течениях и регионах с относительно более теплой водой. Как данные SWOT будут способствовать исследованиям изменения климата? Подробные данные SWOT об уровне моря помогут нам лучше понять последствия изменения климата, помогая исследователям изучить его влияние на водные системы Земли.