Ночное небо на этой неделе: 16–22 октября 2023 г.

На этой неделе наблюдения за звездами можно ожидать несколько небесных событий. В понедельник, 16 октября, сразу после захода солнца на юго-западе будет виден тонкий серп Луны. При освещенности всего 5% лучше всего использовать бинокль, чтобы обнаружить его. Во вторник, 17 октября, серп Луны приблизится к яркой звезде-сверхгиганту Антаресу в созвездии Скорпиона. Эта звезда находится примерно в 500 световых годах от Солнечной системы.

В среду, 18 октября, серп Луны будет еще ближе к Антаресу, и вы также сможете увидеть на Луне «Земляной свет» — солнечный свет, отраженный от океанов и льда Земли. Наконец, в субботу, 21 октября, метеорный поток Ориониды достигнет пика. Этот ежегодный метеорный поток вызван пылью и обломками, оставленными во внутренней части Солнечной системы кометой Галлея. Те, кто ложится спать допоздна, могут увидеть около 10-20 падающих звезд в час.

Помимо этих событий, на этой неделе стоит обратить внимание на два небесных объекта. Эрида, карликовая планета в созвездии Кита, достигнет противостояния, что сделает ее настолько яркой, насколько это возможно с нашей точки зрения. Однако, чтобы увидеть это, нужен большой телескоп. Магеллановы Облака, пара карликовых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути, можно увидеть из южного полушария. Они особенно впечатляют, если рассматривать их под темным небом.

Эта информация применима к средним северным широтам. Для получения более подробной информации о вашем местоположении обратитесь к онлайн-планетариям, таким как Stellarium и The Sky Live. Наслаждайтесь чистым небом и счастливым наблюдением за звездами!

Определения:

Полумесяц: фаза луны, когда она освещена менее чем наполовину.

Звезда-сверхгигант: звезда исключительно большого размера и яркости, часто в сотни или даже тысячи раз больше Солнца.

Земной свет: солнечный свет отражается от поверхности Земли на Луну, освещая темную часть Луны.

Метеоритный дождь: небесное явление, при котором большое количество метеоров («падающих звезд») исходит из одной точки неба.

Карликовая планета: небесное тело, вращающееся вокруг Солнца, имеющее сферическую форму, но не очистившее свою орбиту от другого мусора.

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