OSIRIS-REx НАСА успешно доставил на Землю капсулу с образцами астероидов

Миссия НАСА OSIRIS-REx (Происхождение, Спектральная интерпретация, Идентификация ресурсов и безопасность – Regolith Explorer) достигла важной вехи 24 сентября, когда капсула, содержащая камни и пыль, собранные с астероида Бенну, успешно приземлилась в штате Юта. Капсула должна была приземлиться на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта недалеко от Солт-Лейк-Сити.

Космический корабль OSIRIS-REx выпустил капсулу для возврата образцов на высоте около 63,000 1 миль над поверхностью Земли, гарантируя, что она войдет в атмосферу Земли по правильной траектории. Когда капсула спускалась к Земле, изображения, снятые системой камер космического корабля TAGCAMS (система камер Touch-and-Go), показывали продвижение капсулы. На черно-белой последовательности изображений, сделанных камерой NavCam XNUMX компании TAGCAMS, видно Солнце в верхней части кадра и «серп Земли» у левого края.

После приземления в пустыне Большого Соленого озера штата Юта капсула для возврата образцов была перевезена во временную чистую комнату на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта. Затем его доставили в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для дальнейшего анализа. С капсулой, обугленной во время путешествия через атмосферу Земли, будут бережно обращаться и изучать, чтобы раскрыть тайны астероида Бенну.

Тем временем космический корабль OSIRIS-REx, теперь переименованный в OSIRIS-APEX, отправляется в новую миссию. Его пунктом назначения является астероид Апофис, которого он, как ожидается, достигнет в 2029 году. Эта новая миссия продолжит исследование астероидов, предоставляя ценную информацию о формировании планет и происхождении жизни.

Возвращение капсулы с образцом знаменует собой значительное достижение миссии OSIRIS-REx и продолжающихся усилий НАСА по изучению и пониманию астероидов. Образцы, собранные на Бенну, могут предоставить бесценную информацию о ранней Солнечной системе и строительных блоках жизни. Анализируя эти образцы, ученые надеются получить представление о нашем происхождении и возможности жизни за пределами Земли.

источники:

– НАСА/Годдард/Университет Аризоны/Локхид Мартин

– НАСА/Киган Барбер