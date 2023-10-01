Планета Юпитер и Луна: захватывающее небесное зрелище

Поздно вечером в воскресенье наблюдатели за небом увидят захватывающее зрелище. Двумя самыми яркими объектами на восточном небе в это время будут Луна и планета Юпитер. Расположенные рядом друг с другом, луны будут находиться в убывающей лунной фазе, в то время как Юпитер, самая большая планета в нашей солнечной системе, ярко сияет.

В течение месяца Юпитер каждую ночь будет восходить раньше, становясь более заметным перед вечерними сумерками. К концу октября он достигнет своего максимального блеска в году, освещая небо еще до того, как совсем стемнеет. В ранние утренние часы Юпитер можно увидеть высоко над южным горизонтом, постепенно исчезая с рассветом.

В ночь на воскресенье Луна будет располагаться примерно на 2.3 градуса ниже и правее Юпитера. Следующей ночью Луна сместится почти на 16 градусов левее Юпитера. Юпитер в настоящее время находится в созвездии Овна и останется там до 27 апреля.

Это также подходящее время для наблюдения за галилеевыми спутниками, четырьмя крупнейшими спутниками Юпитера. Хотя теоретически они видны невооруженным глазом, большинству наблюдателей потребуется оптическая помощь, чтобы отличить их от яркого света планеты. Устойчиво удерживая бинокль или телескоп, можно увидеть все четыре луны. Можно наблюдать, как их положение меняется в течение часа или даже минут, когда две луны находятся близко друг к другу.

В ночь на воскресенье все четыре спутника будут хорошо видны. Два будут к востоку от Юпитера, а два других — к западу. Ближайшими к Юпитеру и друг к другу будут Ио и Европа, за ними следуют Ганимед и Каллисто.

Повторение этого небесного выравнивания произойдет 28 октября, что предоставит еще одну возможность наблюдать, как Луна проходит близко к Юпитеру, если ее не будет видно в воскресенье вечером.

[источник: Space.com]