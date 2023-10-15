«Огненное кольцо» солнечного затмения украсило небо США

В минувшую субботу в США произошло захватывающее дух солнечное затмение, известное как «огненное кольцо». По данным НАСА, это редкое астрономическое событие заставило наблюдателей за затмением с нетерпением ожидать его прибытия, поскольку, по данным НАСА, это будет последнее кольцевое солнечное затмение, видимое в американском небе до 21 июня 2039 года. Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей в самой дальней от Земли точке, создавая потрясающий кольцеобразный эффект по краям Солнца.

Затмение было видно американцам от Орегона до Техаса. Начиная с 8 утра по местному времени в Орегоне и заканчивая полуднем в Техасе, зрители увидели завораживающее зрелище в небе. Однако тем, кто его пропустил, придется подождать до 2039 года, когда затмение пройдет только над штатом Аляска.

Многочисленные места по всей стране стали лучшими местами для наблюдения за этим небесным событием. В Аламо в Техасе у посетителей была возможность сфотографироваться на фоне храма свободы и затмения, украшающего небо. В Брайс-Каньоне штата Юта люди отправились в походы, чтобы погрузиться в природу и наблюдать за затмением. Тем временем в Лос-Анджелесе нетерпеливые наблюдатели стекались в обсерваторию Гриффита, чтобы получить возможность мельком увидеть это астрономическое явление.

Затмение «огненного кольца» привлекло внимание и трепет людей по всей территории Соединенных Штатов. Своим ослепительным зрелищем и редкостью своего появления он служил напоминанием о чудесах космоса и красоте небесных событий.

источники:

- НАСА

- Новости CBS