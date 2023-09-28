Комета Нисимура теряет хвост после столкновения с солнечной плазмой, заснятая космическим кораблем НАСА STEREO-A

Видеозапись, снятая космическим кораблем НАСА STEREO-A, показывает, как недавно обнаруженная зеленая комета Нисимура столкнулась с телом мощного коронального выброса массы (CME) после того, как пережила близкое столкновение с Солнцем. Неожиданное столкновение привело к тому, что хвост кометы — след пыли и газа, выброшенный Солнцем, — на короткое время исчез.

Комету Нисимура, также известную как C/2023 P1, впервые наблюдала 12 августа японский астроном-любитель Хидео Нисимура. Первоначально ее траектория предполагала, что это может быть межзвездный объект, такой как Оумуамуа или комета 2I/Борисова, который покинет Солнечную систему после прохождения вокруг Солнца. Однако дальнейшие наблюдения показали, что комета возникла из Облака Оорта, области комет и ледяных объектов за орбитой Нептуна, и имеет сильно эллиптическую орбиту, которая приводит ее во внутреннюю часть Солнечной системы каждые 430 лет.

12 сентября комета Нисимура достигла ближайшей к Земле точки, пройдя на расстоянии 78 миллионов миль (125 миллионов километров) от нашей планеты. Комета стала видна вблизи горизонта незадолго до восхода солнца и после захода солнца, излучая зеленое свечение из-за высокой концентрации диуглерода в коме — облаке газа и пыли, окружающем ее ядро.

17 сентября комета достигла минимального расстояния от Солнца, известного как перигелий, на расстоянии 20.5 миллиона миль (33 миллиона километров). Это близкое столкновение могло привести к тому, что комета сгорела или развалилась на части, но ей удалось выжить.

Когда комета Нисимура удалялась от Солнца, она прошла перед космическим кораблем НАСА STEREO-A, который внимательно следил за ее продвижением. 22 сентября большая волна плазмы, возможно, возникшая в результате всплеска солнечного ветра или КВМ, оторвалась от хвоста кометы в результате разъединения. Однако этот эффект временный и безвредный для кометы. Хвост будет расти заново по мере того, как комета выбрасывает больше пыли и газа.

Несмотря на постоянную бомбардировку Солнца, комета Нисимура осталась на своей первоначальной траектории и вела себя на удивление хорошо. Маловероятно, что большинству людей он снова будет виден невооруженным глазом, но есть вероятность, что будущие поколения получат возможность наблюдать его, когда он вернется во внутреннюю часть Солнечной системы через несколько столетий.

источники:

– НАСА/НРЛ/Карл Баттамс

– НАСА/Лаборатория реактивного движения