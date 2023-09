Нептун в оппозиции: когда и как наблюдать ледяного гиганта

Нептун, восьмая планета от Солнца и самая далекая планета в нашей солнечной системе, будет в противостоянии во вторник, 19 сентября. Это означает, что оно будет находиться на прямой линии с Солнцем и Землей, а наша планета будет находиться в центре. В качестве дополнительного бонуса примерно в то же время Нептун приблизится к Земле на максимальное расстояние, известное как перигей. Это сделает далекую планету крупнее и ярче на ночном небе, создавая прекрасную возможность для наблюдения.

Из Нью-Йорка Нептун взойдет на востоке примерно в 6:58 по восточному времени и станет видимым через несколько часов. В самой высокой точке неба, около 12:51 по восточному времени в среду, 20 сентября, Нептун будет находиться на высоте 46 градусов над горизонтом. Он будет расположен в созвездии Рыб.

Однако важно отметить, что хотя Нептун находится в перигее, Земля и ледяной гигант все еще невероятно далеки друг от друга. Во время этого самого близкого сближения Нептун все еще будет находиться на расстоянии примерно 2.7 миллиардов миль от нашей планеты. Для сравнения: Землю и Марс разделяет среднее расстояние в 140 миллионов миль. Это означает, что среднее расстояние между Марсом и Землей может превышать расстояние между Землей и Нептуном почти в 20 раз.

Из-за огромного расстояния Нептун невозможно увидеть на небе невооруженным глазом. Ее ширина составляет 31,000 50,000 миль (XNUMX XNUMX километров), что примерно в четыре раза больше Земли, что делает ее четвертой по величине планетой в нашей Солнечной системе. Однако видимость Нептуна требует использования телескопа или качественного бинокля и благоприятных погодных условий.

В заключение отметим, что оппозиция Нептуна и близость к Земле предоставляют прекрасную возможность увидеть и изучить этого далекого ледяного гиганта. Используя соответствующее оборудование и найдя подходящее место, наблюдатели за небом смогут восхищаться чудесами нашей Солнечной системы.

