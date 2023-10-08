Суперболты: феномен разрушительной силы молнии

Удары молний уже являются силой, с которой нужно считаться, но существует более редкий и разрушительный тип, известный как «суперболты». Эти молнии наносят удар, который в 1,000 раз сильнее, чем обычная молния, и представляют серьезную угрозу для зданий, мостов и кораблей. Ученые недавно совершили прорыв в понимании причин и мест ударов суперболтов.

Суперболты — редкое явление, на их долю приходится менее одного процента всех ударов молний. Это делает шансы стать свидетелем или быть пораженным суперболтом чрезвычайно низкими. Однако исследования показывают, что суперболты с большей вероятностью появятся в районах, где зона электрического заряда грозового облака находится близко к горячим точкам, таким как поверхность океана и высокие горы.

Предыдущие исследования выявили распространенность суперболтов в таких регионах, как северо-восточная часть Атлантического океана, Средиземное море и Альтиплано в Перу и Боливии. Альтиплано, известное как одно из самых высоких плато на Земле, стало центром исследований, призванных выяснить, почему удары суперболтов часто концентрируются в этих областях.

Исследовательская группа под руководством физика Авихая Эфраима из Еврейского университета в Иерусалиме исследовала условия, необходимые для образования молний. Грозовые облака, достигающие высоты от 7.5 до 11 миль, требуют определенных температурных условий около 32 градусов по Фаренгейту, чтобы создать электрификацию и зону зарядки для развития молний. Команда исследовала, повлияет ли изменение высоты зоны замерзания на мощность зоны зарядки, которая приводит в действие суперболты.

В исследовании использовалась информация от детекторов радиоволн и данные о прошлых метеорологических ударах молний для анализа времени, места и энергии молний. Изучая такие факторы, как высота облака, расстояние от суши или океана, температура воздуха и облаков, а также концентрации аэрозолей, исследователи обнаружили, что наиболее значимым фактором, способствующим удару молнии, было небольшое расстояние между зоной зарядки облака и поверхностью Земли. .

Области, наиболее часто поражаемые суперболтами, такие как Альтиплано и северо-восточная часть Атлантического океана, демонстрируют такую ​​картину небольшого расстояния между зоной заряда и поверхностью. Непосредственная близость снижает электрическое сопротивление, что приводит к более высокому току и более мощным ударам молнии.

Понимание формирования суперболтов и предпочтительных мест их поражения может помочь предупредить близлежащие населенные пункты о потенциальных ударах молний. Более того, поскольку климат Земли продолжает меняться, важно изучить, как эти изменения могут повлиять на частоту и интенсивность супермолний в будущем. Более высокие температуры могут ослабить молнии, но повышенная атмосферная влажность может ухудшить ситуацию.

Хотя многие аспекты формирования суперболтов остаются неизвестными, этот недавний прорыв дает ценную информацию о важной части загадки. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение других факторов, которые способствуют зарядке суперболтов, таких как магнитные поля и изменения солнечного цикла.

Исследование: Журнал геофизических исследований: Атмосфера

источники:

– Исследование: Журнал геофизических исследований: Атмосфера.

– Изображение: Эфраим и др. (2023), адаптировано из Holzworth et al. (2019)