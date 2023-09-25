«Раскрытие тайн Солнечной системы: НАСА распаковывает пыль с астероида Бенну»

Ученые НАСА готовятся открыть капсулу с пылью астероида Бенну, которая предоставит ценную информацию об образовании планет и происхождении органических молекул и воды на Земле. Капсула, содержащая около 250 г материала, недавно аккуратно спустилась с парашютом в западную пустыню штата Юта после операции по захвату космического корабля «Осирис-Рекс» в 2020 году.

Бенну, груда обломков материала, возраст которой составляет 4.5 миллиарда лет, представляет собой первозданную капсулу времени, сохранившую свое содержимое от жары, давления и выветривания, которые обычно происходят во время формирования планет. Это дает ученым уникальную возможность изучить раннюю историю нашей Солнечной системы.

В отличие от метеоритов, которые бомбардируют Землю и претерпевают химические изменения во время входа в атмосферу, образец пыли с Бенну остается нетронутым. Чтобы получить такой образец, космическому кораблю пришлось пролететь в космосе более миллиарда миль. Эта экспедиция предлагает беспрецедентный доступ к первозданному материалу, который поможет ученым понять процессы, которые породили нашу планету.

Изучение пыли Бенну имеет важное значение для нашего понимания формирования Солнечной системы и ингредиентов, необходимых для возникновения жизни. Анализируя этот образец, ученые надеются получить ценную информацию о строительных блоках планет и наличии органических молекул и воды, которые сыграли решающую роль в развитии жизни на Земле.

Когда ученые НАСА начинают деликатный процесс распаковки драгоценного груза, волнение и ожидание открытий, которые лежат внутри, ощутимы. Раскрытие тайн Бенну, несомненно, даст ценную информацию о нашем космическом происхождении.

Определения:

– Бенну: астероид, представляющий собой груду обломков материала, образовавшуюся 4.5 миллиарда лет назад.

– Осирис-Рекс: космический корабль НАСА, предназначенный для сбора образцов с Бенну.

– Солнечная система: совокупность планет, лун, астероидов и других небесных тел, вращающихся вокруг Солнца.

– Органические молекулы: молекулы, содержащие атомы углерода и являющиеся строительными блоками жизни.

– Нетронутый: в своем первоначальном состоянии, неизмененный или незагрязненный.

Источник: выдержки из оригинальной статьи «Это будет самое невероятное видео по распаковке» (URL-адрес не указан).