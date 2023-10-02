Плавающий робот призван бороться с угрозами здоровью человека

В Глазго, Шотландия, команда инженеров разрабатывает плавающего робота, который может помочь защитить здоровье человека. Робот, который в настоящее время находится на ранней стадии разработки, проходит испытания в пластиковом бассейне. Инженеры используют резиновых уточек в качестве мишени, к которой робот может плыть. Робот оснащен камерой и балластами для управления его движением. Его создатели надеются, что при дальнейшем развитии робот сможет плавать в открытом океане.

Этот плавающий робот, известный как AlgaRay 2, разрабатывается компанией Seaweed Generation, специализирующейся на морской биологии. Целью робота является борьба с угрозами здоровью человека, хотя конкретные подробности об угрозах, которые он призван устранить, в исходной статье не приводятся.

В разработке и тестировании AlgaRay 2 участвует команда инженеров-робототехников и механиков. Их работа сосредоточена на улучшении функциональности робота и обеспечении его способности эффективно перемещаться и реагировать на различные условия.

Потенциальные применения этого плавающего робота разнообразны. Его способность плавать в океанах может позволить ему отслеживать и собирать данные о морской среде, что потенциально поможет в изучении и сохранении морской жизни. Кроме того, робота можно будет использовать для целей наблюдения, например, для подводного осмотра инфраструктуры.

Хотя AlgaRay 2 все еще находится на ранней стадии разработки, его создатели с оптимизмом смотрят на его потенциальное влияние. Продолжая совершенствовать робота, они стремятся создать универсальный и надежный инструмент, который может способствовать защите здоровья человека и морских экосистем.

источники:

– морской биолог Дункан Смоллман из Seaweed Generation.

– Инженер-робототехник Оскар Бреннан

– Инженер-механик Василиос Константарас